【校長專訪】木屋區成長預料太勤學曾吐血 校長爸爸：人生不會事事贏

▲ 林德育校長不諱言自己是基層出身，曾住木屋區，因此，十分明白基層學生的限制，但他認為只要有志氣和韌力，便能做到最好的自己。

推動失敗周的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學原校長林德育，調任至同一辦學團體的將軍澳循道衛理小學，林校長是基層出身，覺得人生不如意事十常八九，小朋友應明白人生不會事事贏。「孩子不用樣樣都能，但要有韌力，要明白世界現實面，並且對自己有要求。」

林校長的校長室，放了舊校老師合作砌的送別禮物︰樂高車站，每隻人仔背後刻上一位老師名，以表達對他作為車長的致敬。

沒架子的他笑言在疫情下自己多了行山，並學了用手機拍攝天空。「我中學已學長跑，行山除了為健康，更希望能『捕獲發哥』。我覺得香港能有這種親民又貼地的明星，真係好難得！」

▲ 校長入到小一班房，很受學生歡迎。(湯炳強攝)

讚賞老師努力

校長本身也很親民，過往他習慣站在校門迎接學生，手機上會記下300名家長電話號碼，隨時把學生跟自己的合照傳給家長。他坦言不想當高高在上的校長，會跟學生玩自拍。

這天他帶領記者參觀學校設施，因校工須幫忙移動校內單車讓他拍照，校長連連躬身道謝。「對人好是很重要，對任何人都應該要好吧！我沒有甚麼特別理念，但我看人人都重要，應當視別人是『一個人』去理解對方的處境，在科技化的社會，人容易感疏離，希望學校可以擁抱學生。」

他強調老師們才是前線面對學生的人，需要有高快樂度，才可以正向態度跟孩子相處。

對老師是要賦權和賦榮，讚賞肯定老師的努力，要信任他們。老師的生活需要平衡，以前老師們每兩星期可以喝到一次學校的湯水，希望在這裏也可以！

▲ 他強調將循是資源充足並有穩固基礎的學校，新校長的主力工作會聚焦在如何優化，盡力做到「N+1」。(湯炳強攝)

▲ 其校長室放了舊校老師合作砌的送別禮物︰樂高車站。(湯炳強攝)

推動盡力文化

他就任過3間小學，第二間亞小資源比較匱乏，學生多來自基層家庭，不少是住劏房，父母忙工作，功課極需要支援。「雖然如此，我回想這種環境長大的小朋友，也會很有鬥志和正能量。」

他謂自己見到不少孩子可以自立自強，衝破困境的故事，有高班新移民學生，由小四起課餘自學英文，最後考上英中。「他們的故事我明白孩子不用樣樣都能，但要有志氣和韌力，並明白世界現實面，做到最好的自己。」

校長小時候由內地移居香港，亦是曾被迫降讀三級以追上學習課程。「我由中一降班讀小四，幸好當時個子較矮，長了孩子臉，可以和同學打成一片，他們都不知我年紀比他們大。」他記得小時候，一家五口蝸居在狹窄的木屋，屋內沒有洗手間，他總是好奇為甚麼經常在公廁看到針筒，長大後才知道那是吸毒的工具。

小五是他的轉捩點，班主任知道他家境困難，經常請他午膳，又替他補習。

老師用了兩年時間訓練我，之後我中英文變好，也沒有學壞，在恩師扶助下終能升上名校，我覺得老師很重要。

中六、中七兩年他因太勤學患了肺癆，病到曾經吐血。「我自己捱過，很珍惜這段日子。」他自言小學到大學也是倚靠自我奮鬥，父母示範甚麼是「小我」精神。「昔日人人為我、我為人人的觀念很濃厚，我不想教到自我愈來愈膨脹的孩子，學校的責任同樣重大。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

鼓勵兒子只跟自己比較

林校長育有一對現就讀中四及小六的兒子，他笑言校長工作無論多忙，也會規定自己6時回家，跟小朋友吃飯，孩子們同讀一間直資中小學，他和太太都是教育界，笑言和太太性格都很平和，不愛以高壓手法指令小朋友跟自己一套，但他沒有太高調參與兒子學校活動，為的是避免他們有壓力。其大仔早已踏入青春期，他笑謂沒感覺孩子有反叛行為。

▲ 林校長和太太同是從事教育界，二人育有一對現就讀中四及小六的兒子。(受訪者提供)

「一家人不會完全沒爭拗，但我們習慣坐低傾，成長是過程，我沒有設定起很硬性的起跑線給他們，但要有目標感，要有成長思維，任何事要想方法突破自己固有能力一點點，例如他們出去比賽例如游水，我會問他們今次有沒有盡力，盡力仍很低分遠比不盡力卻成績很好要好得多……盡力是很重要，但只要跟自己比，不必跟人比較。」

記者：胡麗珊