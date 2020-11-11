【著數優惠】百佳大抽獎獎品總值逾$32萬　易賞錢會員憑收據於網上投票隨機抽獎品【附獎品詳情】

▲ 百佳推大抽獎獎品總值超過$32萬。（圖片由百佳提供）

為慶祝百佳超級市場48週年，百佳特意推出「投你所愛 – 品牌大賞 2020」激賞大抽獎活動，獎品總值超過$32萬，且人人有獎永不落空，可投票支持心儀的傑出品牌獎品包括易賞錢積分、實用家電或百佳電子禮劵等。

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參加方法

由即日起至12月10日期間，易賞錢會員只要於全線百佳店舖、百佳網店或透過百佳手機應用程式單次購物買滿$128或以上，憑有效收據正本即可用手機上 promotion.parknshop.com參加投票，於近100個候選品牌中分別投選10個百佳「至尊超市品牌」及「至尊家庭品牌」。

投完心水品牌，即可隨機抽取一份驚喜獎品，當中包括珍貴大獎 – 價值等同$10,000 現金的 500,000 易賞錢積分(名額 5 份)；50位幸運兒可掃走Toshiba 東芝多功能氣炸烤焗爐連電子禮券(二獎)或Thanko日本減醣 35%電飯煲連電子禮券(三獎)，總值超過$2,600；另外還有分別價值$1,000百佳網店電子禮券、$500百佳超級市場電子禮券及人氣角落小夥伴電子印花等您抽，人人有獎，永不落空！購買每週指定品牌貨品，更可多獲一次額外抽獎機會，詳情記得留意推廣期內 PARKnSHOP.com 或百佳超級市場 Facebook。

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責任編緝：王芷瑩