【好人好事】64歲中醫師為基層義診癌症　以心療心為癌症病患重燃鬥志【有片】

▲ 從醫逾30年的朱醫師，現在善堂為癌症病人免費治療之餘，亦以心療心，為病患者帶來希望。

香港看似繁盛，但不少基層在疫境下掙扎求存，幸仍有有心人雪中送炭。香港健康協會主席朱國棟中醫師，在3年多前牽頭籌組資金、召集中醫師和義工，成立為基層義診的惠民中醫善堂。從醫逾30年的他，現在善堂為癌症病人免費治療之餘，亦以心療心，為病患者帶來希望。

▲ 外表甚有活力的朱醫師，暫時仍未言休，心中仍有很多計劃要實行。（黃建輝攝）

甫踏入善堂便覺得與其他診所不同，這不足200呎的空間細小簡潔，沒有診所的醫藥味和壓迫感，反而感覺到小小的溫馨。朱醫師穿上簡單裝束，沒有披上白袍，予人親切的感覺。在觀察朱醫師替病人望聞問切的過程中，也沒有感到「醫生好趕時間」，他反而悠閒地與病人閒話家常。

他指：

我處理癌病最重要的法則，叫安癌，安穩的心最重要。在我的醫道中，病人來我這裏不只是為了看症取藥，他更需要希望。凡是癌症病人，尤其是末期的，已去到走投無路的階段，醫藥費付不起，人生又一無所有，心中好多鬱結，但不敢同人講。 他來到這裏，不用考慮金錢的負擔，可以傾訴鬱結，得到關心和紓解壓力，對病情一定有幫助。我不是以中西合璧思考醫療，而是以心療心，先安穩情緒，再處理飲食、醫治，我認為效果比較彰顯。

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一切從街頭義診開始

他憶述，曾經有位做中港生意的癌症病人，因患病而退下火綫，加上糖尿病多重夾擊下致精神崩潰，每次看病都會哭訴15分鐘。後來慢慢抒發了鬱悶，糖尿病情況有好轉，身體痛症都漸漸減少了。

從醫逾30年的他，20年前已在不同癌病機構做推廣教育。他的診所一直有為癌病機構轉介的個案贈醫施藥，長達10年之久。在四、五年前，他另組街頭義診團隊，進一步走入社區為基層服務，團隊在通州街橋底提供一個月兩晚夜診服務，雖然義診對基層來說已屬難得，但朱醫師認為這始終不足夠。

▲ 3 年多前，善堂的源起是為在街頭義診的病人作更長遠和充足的跟進。（相片：受訪者提供）

「街頭義診進行了年幾，開始感覺到病人的跟進不足。兩星期才看一次的話，難道要一次過開好多藥？自己一路思考，若能有個地方有醫師駐守，橋底看診的病人便可以得到更好的跟進。」他將念頭化為行動，積極籌集資金、找地方和組建醫師義工團隊，蘊釀了年幾後便開設了惠民中醫善堂。

診症用藥不理平貴

善堂開設了3年多，主要服務對象為獨居長者、低收入人士、綜援人士、傷殘人士，而義診中醫師約12位，有自己開診所的，也有已退休或剛畢業的中醫師，醫療服務包括內科、針灸、傷科痛症，專科則包括癌症、柏金遜症、中風後遺症和認知障礙。

「我們比較緊張痛症，因長者情緒比較緊張，而鬱結又與痛症有相連，精神舒張、鬱結疏解的話，痛也會痛少些，愈是想不通愈痛。」癌症方面，肺癌、乳癌、大腸癌、肝癌、前列腺癌、膀胱癌、腦癌等患者都有，專科藥物雖然比較昂貴，尤其是治療癌症用藥，不過團隊毫不吝嗇，認為該用則用，不考慮平貴。

病人也不只是深水埗區內街坊，也有來自西灣河、香港仔、觀塘、大埔、上水等地，甚至有露宿者的病人。

「印象最深刻是一對露宿者母子，二人一直相依為命。以往二人會一起來，有時更會大老遠從觀塘徒步而至。但最近只有媽媽過來，細問之下，原來有政府人員沒收露宿者的家當，所以阿仔為了看守，即使身體不舒服都不敢過來。」在繁榮的都市裏，他見盡了底層的悲歌。

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冀增空間照顧更多病友

朱醫師的一份善心，卻遇上無情的租金壓力。在今年9月，善堂便差點因資金不足停辦。其資金主要來源自善長支持、香港健康協會津貼等，卻因疫情襲來，資助人數減少，協會活動、診務也下降，令善堂資助大減，甚至交不起租金，一度要結業。幸好當時有媒體宣傳，再次獲善長幫助度過難關，暫時可應付支出。

朱醫師念茲在茲有個心願，希望將來可租更大的地方，為更多病人服務。現時善堂位於深水埗區內街舖，面積不足200呎，僅夠放置一張病床、一個藥櫃和一位醫師應診。可是病人數目卻有增無減，經常出現迫爆情況。現時善堂一天大約有1至3個診症時段，每個時段平均只能為12位病人看症，專科門診需事先預約，惟早已爆滿，已停止接收新症。

「不是要租千幾二千呎地方，但希望可以加多一張診枱、一張床，現在地方不足好難兩個醫師一起看症。善堂現時最主要照顧現有病友，不希望看得太急，雖然好多人想來看，但已加不到新籌了。惟有嘗試早半個鐘開放和增加夜診，撥出時間處理緊急病號，尤其癌病患者好需要。」

▲ 義工有區內街坊、學生，也有不同職業人士。義工執好藥後會由配藥員複檢，防止出錯。（黃建輝攝）

下一步提供上門義診服務

除了中醫善堂，朱醫師心中仍有很多計劃要實行，例如「同理醫」計劃，，包括為行動不便的獨居長者和輪椅人士提供上門義診服務，另外還與清潔職工會合作，專門為清潔工提供義診。朱醫師朝氣勃勃又充滿鬥志，誰又會想到他已屆「出年攞兩蚊」之齡？他仍未言休。「做到盡量做，身體應付不到就再退後些，團隊有其他人可以幫手，想做的話總有自己的位置。」

人要有氣，但不能過分，要取中庸之道，他以中醫醫理作為比喻：「中醫好著重氣。有人意志不紮實，覺得自己在社會上的位置日益退減，結果人的氣愈來愈弱，出現抑鬱、負面情緒。但日做夜做無休息，這種氣太強就變火去燃燒，令自己身體水份被迫乾，病就來了。中間平衡怎做好難有一個答案，只能說你要跟自己做法，慢慢學習何謂適當。」

惟他直指，現時社會最大問題是欠缺人心，因為人心不安穩。「中醫與社區、社會政制都有關係，做醫不能割離社會，社會發生了甚麼事，人都會與它有一個平等的關係，與病有勾連。現在疫情對人的心理生理都有好大影響，相信疫情過後，種種精神問題更加會顯現，我都會一路思考，應怎樣去回應社會？人沒有一個安穩的地方，搵更多錢都不開心。」

惠民中醫善堂

地址：深水埗楓樹街3號地下

記者：陸明敏