【懸壺濟世】橋底義診見盡基層悲歌　64歲中醫以心療心重燃病患鬥志【有片】

▲ 從醫逾30年的朱醫師，現在善堂為癌症病人免費治療之餘，亦以心療心，為病患者帶來希望。

香港看似繁盛，但不少基層在疫境下掙扎求存，幸仍有有心人雪中送炭。香港健康協會主席朱國棟中醫師，在3年多前牽頭籌組資金、召集中醫師和義工，成立為基層義診的惠民中醫善堂。從醫逾30年的他，現在善堂為癌症病人免費治療之餘，亦以心療心，為病患者帶來希望。

▲ 外表甚有活力的朱醫師，暫時仍未言休，心中仍有很多計劃要實行。（黃建輝攝）

甫踏入善堂便覺得與其他診所不同，這不足200呎的空間細小簡潔，沒有診所的醫藥味和壓迫感，反而感覺到小小的溫馨。朱醫師穿上簡單裝束，沒有披上白袍，予人親切的感覺。在觀察朱醫師替病人望聞問切的過程中，也沒有感到「醫生好趕時間」，他反而悠閒地與病人閒話家常。

他指：

我處理癌病最重要的法則，叫安癌，安穩的心最重要。在我的醫道中，病人來我這裏不只是為了看症取藥，他更需要希望。凡是癌症病人，尤其是末期的，已去到走投無路的階段，醫藥費付不起，人生又一無所有，心中好多鬱結，但不敢同人講。 他來到這裏，不用考慮金錢的負擔，可以傾訴鬱結，得到關心和紓解壓力，對病情一定有幫助。我不是以中西合璧思考醫療，而是以心療心，先安穩情緒，再處理飲食、醫治，我認為效果比較彰顯。

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一切從街頭義診開始

他憶述，曾經有位做中港生意的癌症病人，因患病而退下火綫，加上糖尿病多重夾擊下致精神崩潰，每次看病都會哭訴15分鐘。後來慢慢抒發了鬱悶，糖尿病情況有好轉，身體痛症都漸漸減少了。

從醫逾30年的他，20年前已在不同癌病機構做推廣教育。他的診所一直有為癌病機構轉介的個案贈醫施藥，長達10年之久。在四、五年前，他另組街頭義診團隊，進一步走入社區為基層服務，團隊在通州街橋底提供一個月兩晚夜診服務，雖然義診對基層來說已屬難得，但朱醫師認為這始終不足夠。

▲ 3 年多前，善堂的源起是為在街頭義診的病人作更長遠和充足的跟進。（相片：受訪者提供）

「街頭義診進行了年幾，開始感覺到病人的跟進不足。兩星期才看一次的話，難道要一次過開好多藥？自己一路思考，若能有個地方有醫師駐守，橋底看診的病人便可以得到更好的跟進。」

診症用藥不理平貴

善堂開設了3年多，主要服務對象為獨居長者、低收入人士、綜援人士、傷殘人士，而義診中醫師約12位，有自己開診所的，也有已退休或剛畢業的中醫師，醫療服務包括內科、針灸、傷科痛症，專科則包括癌症、柏金遜症、中風後遺症和認知障礙。專科藥物雖然比較昂貴，尤其是治療癌症用藥，不過團隊毫不吝嗇，認為該用則用，不考慮平貴。病人也不只是深水埗區內街坊，也有來自各區市民，甚至有露宿者的病人。

「印象最深刻是一對露宿者母子，二人一直相依為命。以往二人會一起來，有時更會大老遠從觀塘徒步而至。但最近只有媽媽過來，細問之下，原來有政府人員沒收露宿者的家當，所以阿仔為了看守，即使身體不舒服都不敢過來。」在繁榮的都市裏，他見盡了底層的悲歌。

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冀增空間照顧更多病友

朱醫師的一份善心，卻遇上無情的租金壓力。在今年9月，善堂便差點因資金不足停辦。其資金主要來源自善長支持、香港健康協會津貼等，卻因疫情襲來，資助人數減少，協會活動、診務也下降，令善堂資助大減，甚至交不起租金，一度要結業。幸好當時有媒體宣傳，再次獲善長幫助度過難關，暫時可應付支出。

朱醫師念茲在茲有個心願，希望將來可租更大的地方，為更多病人服務。現時善堂位於深水埗區內街舖，面積不足200呎，僅夠放置一張病床、一個藥櫃和一位醫師應診。可是病人數目卻有增無減，經常出現迫爆情況。現時善堂一天大約有1至3個診症時段，每個時段平均只能為12位病人看症，專科門診需事先預約，惟早已爆滿，已停止接收新症。

下一步提供上門義診服務

除中醫善堂，朱醫師心中仍有很多計劃要實行，例如「同理醫」計劃，包括為行動不便的獨居長者和輪椅人士提供上門義診服務，另外還與清潔職工會合作，專門為清潔工提供義診。朱醫師朝氣勃勃又充滿鬥志，誰又會想到他已屆「出年攞兩蚊」之齡？他仍未言休。「做到盡量做，身體應付不到就再退後些，團隊有其他人可以幫手，想做的話總有自己的位置。」

惠民中醫善堂

地址：深水埗楓樹街3號地下

記者：陸明敏