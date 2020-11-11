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【開工大吉77】苑瓊丹自揭戀林正英經過　好友曹查理+吳浣儀迫供情史

娛樂 18:01 2020/11/11

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苑仔好友曹查理、吳浣儀、劉錫賢現身。

苑瓊丹主持香港開電視節目《開工大吉77》日前錄影最後一集，苑仔好友曹查理、吳浣儀、劉錫賢現身，以「BBQ」送別節目，苑仔示拍攝期間遇上疫情，增加製作難度，跟團隊好像『打大佬』，過完一關又一關！

曹查理搶問苑仔感情事，直指她與林正英的戀情令人驚喜，好奇「木獨」的林正英為何與苑仔搭上？

苑仔笑言二人拍戲相識，沒所謂「邊個追邊個」：「（他）對住曹查理便老古董，因為曹查理不夠得意，我是賣可愛，男人真的不要跟我傾多兩句，實死冇生啊！我這行出名多人追，好多行外男友，我通常Set個陷阱，等你行來追我。」

眾人以「BBQ」為節目告別。

曹查理「鬧」苑仔賣花讚花香，反問對方有否為另一半離逝而情緒低落？苑仔指當時專心拍戲，更指曹查理不打電話關心自己：「還說是好朋友，看報紙知我不開心就信，電話都沒一個，打給我關心嘛，否則給我錢都好！」

吳浣儀亦要苑仔自爆圈中「仇家」，她笑稱收人錢財、受氣是應份，無睱與人結怨：「我擔心收不到錢多過有仇口，如果錢少又受氣，當然不拍！但如果正常酬勞，當比鬼砸照做，有年紀大過你又不看劇本，難道打對方？我這行沒敵人，即使不喜歡都會拍完，沒交流會影響發揮，最多事後才『督』你！」

劉錫賢爆好友多投資，屬圈中富婆之一，苑仔指為生活要儲錢：「好天斬埋落雨柴先有安全感，像節目不做，便沒收入！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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苑瓊丹 吳浣儀 綠葉 劉錫賢 香港開電視

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