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【開心速遞】《愛回家》集數勢超越《真情》　劉丹「叉燒炳」造型登場：自己破自己紀錄

娛樂 18:01 2020/11/11

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劉丹、滕麗名都有份演《真情》與《愛．回家之開心速遞》。（東星圖片）

TVB皇牌處境劇《愛．回家之開心速遞》今日（11月11日）舉行記招，劉丹、單立文、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、蘇韻姿、周嘉洛、林凱恩、吳偉豪、羅樂林、林淑敏、 許家傑、歐瑞偉、李偉健、袁文傑、張景淳、鄭世豪、樊亦敏等《愛．回家之開心速遞》眾演員出席。

因為《愛．回家之開心速遞》在今晚播到1056集，勢將打破《真情》保持了20多年的1128集處境劇集數紀錄，並暫時以1300集為目標。

劉丹以《真情》的「叉燒炳」造型現身記招。（東星圖片）

今日以「叉燒炳」造型亮相記招的劉丹對於能夠自己破自己紀錄，他在記招時於台上說：「《真情》1128集是我的紀錄 ，自己破自己的紀錄感覺好奇妙。」

丹爺之後受訪感觸地回憶稱，廿多年前拍《真情》開工作會議時，蔣志光的兒子才剛滿月，現在他已大學畢業：「當初只是隨口說要破《真情》紀錄，現在達成，感覺真是不同。」

《愛．回家之開心速遞》暫以邁向1300集為目標。（東星圖片）

同樣當年有份演《真情》滕麗名稱，早前該劇重播時她也有收看：「當年我是新人，處境劇是訓練新人的好地方，我也是被丹爺和司棋姐湊大。」

《愛．回家之開心速遞》將破《真情》紀錄，丹爺有信心可以丙上一層樓：「雖然《愛．回家之開心速遞》暫時目標是衝破1300集，但有信心隔兩個月又開記者會加集數，希望去到2000集。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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