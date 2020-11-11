撒隆巴斯藥貼穩定性測試肥佬　衞生署同意批發商回收

▲ 需要回收的撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼。（衞生署圖片）

衞生署今日（11日）同意持牌藥物批發商久光製藥，從市面回收撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼兩片裝所有批次，作為相關產品因質量問題而採取的預防措施。



衞生署接獲久光通知，指上述產品所有批次正從日本市場回收，因為該兩片裝產品的其中一種有效成分含量，在長期穩定性測試中不符合產品規格。雖然產品並不會對健康構成威脅，但有關的質量問題可能影響產品效能。作為預防措施，久光會從香港市場回收上述兩片裝的產品。



撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼含有水楊酸甲酯、薄荷醇、樟腦及維他命E，是用於治療肌肉疼痛的外用非處方藥物。上述產品由大昌華嘉香港有限公司在本港分銷，根據分銷商資料，上述兩片裝產品是免費試用裝產品，曾供應予藥房、藥行及一些本地貿易公司， 亦有部分轉口至澳門。



久光已設立熱線電話（2778 0231）解答相關查詢。衞生署發言人說：「衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。」

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責任編輯：吳卓峰