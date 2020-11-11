【港大藏屍案】警員辦公室尋獲藏屍木箱　張祺忠：「我唔使講你都知啦」

▲ 警員張紹賢今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（11日）於高等法院續審。負責調查的警員供稱，揭發藏屍前4天，警方曾搜查被告藏屍的辦公室，並嗅到有怪味，但未能找到源頭。當日警方搜查期間，被告向警員表示遭警方懷疑，因此萌死念頭。警員其後於辦公室尋獲木箱，問及被告內藏有什麼，被告指「你都搵到個箱囉，我唔使講你都知啦。」

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

負責調查失蹤人口案件的警員張紹賢今供稱，他曾於2018年8月24日前往港大，就警方日前碰到被告搬木箱一事進行調查。當日被告將警方帶到一間房內，指他於房內拆除木箱，警方其後要求進入被告的辦公室，被告即顯得緊張。張當時於房內嗅到有怪味，但未能找到源頭，亦未有發現桌下的木箱。

與此同時，張收到被告女兒的男友來電，指被告在家庭whatsapp 群組留言稱「I wanna jumping」(我想跳下)，張遂問及他為何有此留言，被告隨即表現激動及不合作，回應指因為警方懷疑他，因此他想死。

張於8月26日再次前往被告的宿舍進行搜查，期間張兩度問及被告「你收埋你老婆喺邊度？」被告則反問張「點解你懷疑我？」被告其後於調查期間，將上半身靠近露台外，張擔心他的安全，故抱著他的腰部，將他帶返安全位置。

8月28日，警方再前往被告的辦公室進行搜查，張表示升降機門一打開，他便嗅到整個7樓有腐爛屍體的氣味，當時唯一打開的房門就是被告的房間。警方其後徹底搜索7樓，期間被告一直站在魚缸前，張問及被告為何7樓有臭味，被告回應指可能是死老鼠的氣味。張又不斷問被告「究竟你老婆生定死」等問題，被告顯得驚慌。

警方其後完成搜查，甚至出動搜查犬亦沒有發現，其後一名警員發現魚缸下有一個白色木箱，傳出陣陣腐屍味，張問被告箱內藏有什麼，被告指「你都搵到個箱囉，我唔使講你都知啦。」警方其後將木箱搬出，並於箱內發現一個深綠色行李篋，篋內藏有死者屍體。張指出屍體當時捲縮在行李篋內，死者僅身穿內衣褲，頸上纏有電線，警方隨即以謀殺罪名拘捕被告。聆訊明續。

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記者：楊詠渝

