【旅遊氣泡】縱橫遊推5天新加坡團每人約7,000元包當地檢測　永安最快12月初出團

▲ 有旅行社因應香港與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，即推新加坡旅行團。（經濟日報資料圖片）

香港與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，11月22日啟航，兩地今日（11日）公布雙邊具體安排。有旅行社即推新加坡旅行團，最快11月23日出發，5日4夜每人團費7,000元，負責人指費用包括在新加坡當地的檢測；亦有旅行社部署12月初出團，已有市民查詢詳情。

香港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日實施，旅客需完成3次檢測並支付約1,900元檢測費，有關收費詳情即看：【下一頁】

星港「航空旅遊俘泡」專屬航班詳情出台，市民即日起可預訂機票，航班時間詳情即看：【下一頁】

縱橫遊推出5日4夜新加坡旅行團，行程訪人氣景點，亦會去大自然步道，入住當地5星酒店，團費為6,999元起，已包含當地檢測費，但需在香港進行的檢測，則要由團友自行安排，換言之，連同本港兩次自費檢測，市民每人所需費用為7,740元。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，盼爭取首日（23日）出發，正向航空公司申請機位，以安排旅行團及行程。他說，團費比以往1,000多元，因當地的旅行社、酒店及旅遊巴等成本「無加無減」，團費上升主要「貴在檢測費」。

袁振寧說，今日已有不少市民查詢前往新加坡的詳情，但認為不少人仍會抱觀望態度，而以往每年約30萬港人到訪新加坡，料復航後客量僅剩1至3成。

永安旅遊回覆TOPick指，即將推出新加坡旅行團，首團預計12月初出發，每團人數不會多於20人，預計每人淨團費約6,000元（不計檢測費），但因團費受機票價格影響，所以實際團費仍要視乎航空公司的機票價格調整，而詳細行程安排尚未完全落實，容待日後公佈。永安說，近日已收到個別客人查詢旅行團的出發日期。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，星港「航空旅遊氣泡」將因應兩地疫情情況調整，如果兩地連續7天無關連本地個案超過每日5宗，「氣泡」將會暫停兩星期，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩