【保就業】18間大型物管公司獲批工資補貼9.74億元　需回饋至少八成補貼予住宅法團

▲ 18間大型物管公司就「保就業」計劃第二期提交的申請，已經獲批補貼9.74億元。（資料圖片）

政府發言人今日（11日）表示，18間大型物業管理公司就「保就業」計劃第二期提交的申請已經獲批，涉及工資補貼為9.74億元，承諾受薪僱員人數為41,013人。同時，這些公司已經承諾會回饋至少相等於八成工資補貼金額，予其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主／業主立案法團。



發言人表示，政府在考慮「保就業」計劃第一期的實施情況，和社會各界的意見後，於推出計劃第二期時加入了新要求，針對未受疫情影響的兩間大型連鎖超級市場和大型物業管理公司。就大型物業管理公司，政府要求申領第二期工資補貼的大型物業管理公司，須承諾向其管理的住宅物業及有住宅單位的業主／業主立案法團，回饋至少相等於八成工資補貼金額，並向政策創新與統籌辦事處提交回饋建議。

政府在批准有關公司的工資補貼申請前，會先考慮其回饋建議。就「保就業」計劃第二期而言，大型物業管理公司是指聘用僱員人數為1,000人或以上的物業管理公司。

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責任編輯：吳卓峰