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【英國升學】英國威爾斯政府宣布取消明年公開試　升學專家陳思銘：1200港留學生受影響

教育 15:24 2020/11/12

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英國威爾斯政府11月10日宣布取消2個公開考試。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情依然在全球肆虐，英國威爾斯政府於本周二（10日）宣布，為確保學生的健康及公平性，取消明年的會考（GCSE）及高考（A-Level）。約翰遜政府表示英格蘭暫時不會跟隨有關安排，只表示將會延遲公開考試。而升學中心英識教育引述英國院校消息指，隨著蘇格蘭已局部取消考試，相信英格蘭亦將會取消明年2個公開考試，將沿用今年引進的「中央評估成績」方法評估最後成績，預計受影響的香港留學生將多達1,200人。

英國威爾斯政府宣布取消公開考試

英國威爾斯教育大臣威廉斯（Kirsty Williams）宣布，因疫情關係，不同學校、學生的上課時間不同，為確保公平性及同學的健康，決定取消明年夏天的公開考試，當地學生無須應考會考（GCSE）、高考（A-Level）及高級補充程度考試（AS-Levels）。她強調，公平性是取消考試的重要考量，同學上課時間受疫情影響，難以保證考試在公平的情況下進行。

教育總監：相信其他地區會跟隨

而為英國最頂尖的5所大學出任面試官的私立預科學院Oxford International College首席教育總監Yasmin Sarwar表示，英國政府目前仍未落實會否取消公開試，

但很大機會可能會發生，疫情持續令部分學校上學時數明顯減少，教師或趕不及將考試範圍全部教完，當局很大機會沿用今年首次推出的「中央評估成績」方法作評核。

首席教育總監Yasmin Sarwar表示，英國其他地區或會跟隨決定，取消2個公開考試。（相片由受訪者提供）

陳思銘：疫情下公校私校教育差距兩極化

升學中心英識教育執行總監陳思銘表示，若取消公開試，約有1,200名香港留學生將會受影響。他指出，在疫情下，英國公校缺乏資源，難以實行網上教學，有調查指少過1成公校可以直播上課，但私校卻有7成可直播上課，令公校及私校的差距兩極化。所以，學校的資源及應對措施將會成為香港家長選擇學校的重大因素，而校內評核機制則成為另一大因素。

陳思銘表示，將會有1,200名香港留學生受影響。（相片由受訪者提供）

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責任編輯︰梁節儀

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