【DQ議員】譚耀宗：DQ4難再獲參選資格　譚惠珠稱仍可向法院申訴惟料難受理

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

全國人大常委會全票通過，就立法會議員資格作出決定，特區政府宣布，郭榮鏗、楊岳橋等4人喪失議員資格。有份列席常委會會議的基本法委員會副主任譚惠珠表示，今次的決定並非釋法，而是如何處理違反誓言議員的特別問題，不認為是有違《基本法》79條，強調並非濫用釋法權或開拓新方法修改《基本法》。

全國人大常委譚耀宗、全國政協常委唐英年，以及譚惠珠會見傳媒。譚耀宗強調，今次的決定是因應特區政府的要求，才作出處理，又指作為立法會議員及公職人員，應要確守基本法的有關規定，形容全國人大常委會的決定，是應有之義。

譚耀宗又強調，人大常委會8月11日通過的決定，只是處理立法會延任一年的問題，至於其他如誰可繼續延任，則交由特區政府處理，惟政府研究過法例後，認為未能處理４名議員的問題，才再次要求中央處理。他相信，被取消資格人士在未來很難獲重新確認資格，指選舉主任要考慮每名議員在任時的行為是否符合議員身份，如果行為不符合擁護基本法和效忠特區，而是阻撓立法會及政府正常工作，屬抵觸宣誓的承諾。

至於今次的決定是否變相繞過法院審判。譚惠珠未有直接回應，只稱目前香港法例，有權決定立法會議員資格的途徑有四，包括：

１、參選的時候，選舉主任有權決定參選人的資格；

２、議員上任就職時需由秘書處監督宣誓；

３、會期內若有議員違反誓言，亦可經三分二議表決通過後禠奪相關人士議席；

以及４、經法庭裁定觸犯國安法，亦即時喪失資格。

譚惠珠強調，現時法例中，他們的司法補救是沒有受影響，仍然可以透過選舉呈請及司法覆核等，由法庭裁決相關決定是否有效，稱他們仍然有權向法庭提出申訴，「不過法庭是否受理，或者成不成功，現在由於有常委會的決定，對這些人來說是有困難的」。

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記者：李淇