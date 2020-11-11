【旅遊氣泡】旅發局送限量可重用口罩予首批旅客　推酒店景點優惠吸客

▲ 香港旅遊發展局及新加坡旅遊局歡迎兩地建區內首個雙向入境免檢疫的「航空旅遊氣泡」。（圖片由旅發局提供）

香港與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，11月22日啟航，兩地今日（11日）公布雙邊具體安排。

旅發局總幹事程鼎一表示，非常高興見到香港與新加坡能重啟旅遊，這不僅向世界展示在疫情下仍能繼續安全地旅遊，亦標誌不同地方的旅客開始陸續重臨香港。他指，有信心香港已做好準備迎接旅客，局方已為旅客推出酒店、景點等優惠，以及香港多元的旅遊體驗。

新加坡旅遊局局長陳建隆指， 「航空旅遊氣泡」是見證新加坡與香港緊密連繫及深厚友誼的一個重要里程碑，亦證明新加坡具備應對新冠肺炎疫情的設施及能力，相信香港旅客將可在新加坡享受一個安全無憂的旅程，當地旅遊業界已為重新迎接香港旅客作好準備。

兩地旅遊局說，將會共同進行推廣，如聯合的社交媒體宣傳內容，並為首批「航空旅遊氣泡」的旅客送上展現兩地特色的限量可重用口罩。

▲ 兩地旅遊局將為首批「航空旅遊氣 泡」的旅客送上限量可重用口罩。（圖片由旅發局提供）

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，公司已準備就緒，透過新安排安全穩妥地接載乘客往來兩地，相信這將成為香港日後與更多區內熱點，建立同類「旅遊氣泡」的最佳示範；而聖誕是熱門的旅遊旺季，公司期待迎接旅客乘搭「旅遊氣泡」航班享受假期。

新加坡航空執行副總裁（商務）李立興表示，「航空旅遊氣泡」證明在雙方確立的守則下，可以在安全謹慎的情況開放跨境旅遊，公司會致力做好所有防疫措施，確保各人在旅程中得到保障。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩