【旅遊氣泡】旅發局送限量可重用口罩予首批旅客 推酒店景點優惠吸客
香港與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，11月22日啟航，兩地今日（11日）公布雙邊具體安排。
旅發局總幹事程鼎一表示，非常高興見到香港與新加坡能重啟旅遊，這不僅向世界展示在疫情下仍能繼續安全地旅遊，亦標誌不同地方的旅客開始陸續重臨香港。他指，有信心香港已做好準備迎接旅客，局方已為旅客推出酒店、景點等優惠，以及香港多元的旅遊體驗。
新加坡旅遊局局長陳建隆指， 「航空旅遊氣泡」是見證新加坡與香港緊密連繫及深厚友誼的一個重要里程碑，亦證明新加坡具備應對新冠肺炎疫情的設施及能力，相信香港旅客將可在新加坡享受一個安全無憂的旅程，當地旅遊業界已為重新迎接香港旅客作好準備。
兩地旅遊局說，將會共同進行推廣，如聯合的社交媒體宣傳內容，並為首批「航空旅遊氣泡」的旅客送上展現兩地特色的限量可重用口罩。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，公司已準備就緒，透過新安排安全穩妥地接載乘客往來兩地，相信這將成為香港日後與更多區內熱點，建立同類「旅遊氣泡」的最佳示範；而聖誕是熱門的旅遊旺季，公司期待迎接旅客乘搭「旅遊氣泡」航班享受假期。
新加坡航空執行副總裁（商務）李立興表示，「航空旅遊氣泡」證明在雙方確立的守則下，可以在安全謹慎的情況開放跨境旅遊，公司會致力做好所有防疫措施，確保各人在旅程中得到保障。
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記者：陳曉瑩