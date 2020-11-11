【新冠肺炎】運輸署為的士司機提供新一輪檢測　為期一星期

▲ 運輸署為的士司機提供新一輪檢測。（資料圖片）

運輸署今日（11日）表示，由明日（12日）起至11月18日，將繼續為的士司機提供新一輪檢測服務。

參考過往的檢測服務安排，運輸署會設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心，各中心的地址、開放日期及時間如下：

臨時派發／收集中心 地址 開放日期及時間 石油氣加氣站 （易高） 柴灣豐業街 11月12至18日 星期一至五 • 上午10時至下午2時下午3時至晚上8時 星期六及日 • 上午10時至下午4時 石油氣加氣站 （易高） 美孚深旺道 大埔墟站專線小巴總站 雅運路近新界專線小巴第 20C 號線小巴總站 元朗站（北）公共運輸交匯處 元朗站（北）公共運輸交 匯處（近的士站）

資料來源：政府新聞處

有關檢測費用全免。的士司機可前往任何一間指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士司機證，以索取檢測套裝。

司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回任何一間指定臨時收集中心。

的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

責任編輯：陳梓蔚