【新冠肺炎】運輸署為的士司機提供新一輪檢測 為期一星期
社會 20:08 2020/11/11
運輸署今日（11日）表示，由明日（12日）起至11月18日，將繼續為的士司機提供新一輪檢測服務。
參考過往的檢測服務安排，運輸署會設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心，各中心的地址、開放日期及時間如下：
|臨時派發／收集中心
|地址
|開放日期及時間
|石油氣加氣站 （易高）
|柴灣豐業街
|
11月12至18日
星期一至五
• 上午10時至下午2時下午3時至晚上8時
星期六及日
• 上午10時至下午4時
|石油氣加氣站 （易高）
|美孚深旺道
|大埔墟站專線小巴總站
|雅運路近新界專線小巴第 20C 號線小巴總站
|元朗站（北）公共運輸交匯處
|元朗站（北）公共運輸交 匯處（近的士站）
資料來源：政府新聞處
有關檢測費用全免。的士司機可前往任何一間指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士司機證，以索取檢測套裝。
司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回任何一間指定臨時收集中心。
的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。
責任編輯：陳梓蔚