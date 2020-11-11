【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍命危求肝　專家：情況危急24小時內需移植

▲ 20歲少女鄭如妍本前途無限，可惜本月初突確診急性肝衰竭，現時昏迷於瑪麗醫院深切治療部。（受訪者提供）

就讀香港城市大學化學系的20歲少女鄭如妍本前途無限，可惜本月初突確診急性肝衰竭，現時昏迷於瑪麗醫院深切治療部，急需合適的肝臟移植。如妍媽媽今（11日）一度哽咽，指女兒一向身體健康，目睹女兒情況轉差「真的好心痛」；有專家形容，鄭患病成因不明，個案罕見，現情況十分危急，必需在24小時內進行移植，否則將出現腦缺氧恐返魂乏術。

鄭如妍今年7月時曾於超市內感暈眩，一度難以走動，惟當時未有求醫，至9月底，她開始持續發高燒，並有淋巴腫大的情況。由於一直未退燒，她上月留醫荃灣仁濟醫院，初時醫生估計或患上淋巴癌。由於需要作進一步檢查，她其後轉往瑪麗醫院，並在本月初確診急性肝衰竭。

▲ 鄭如妍以往一向身體健康，早睡、有跑步、行山習慣，更不煙不酒，閒時亦會做兼職幫補家計。（受訪者提供）

如妍的中學同學張小姐透露，鄭上周二（3日）開始神志不清，翌日開始有幻覺，並對時間感錯亂及認不到親友，上周五仍清醒可說話，不過情況自昨日起急轉直下，陷入半昏迷狀態，只能發出一兩下聲音，至今日更失去意識，出現腦水腫，需要插喉。

▲ 鄭如妍是一個樂觀、愛笑的女孩。（受訪者提供）

張形容鄭如妍是一個樂觀、愛笑的女孩，以往一向身體健康，早睡、有跑步、行山習慣，更不煙不酒，閒時亦會做兼職幫補家計。而有意捐肝志願者須為18至60歲，血型屬A+／A-／O+／O-，體重指標(BMI) 要少於30，沒有酗酒、濫藥習慣，及身體狀況良好；張指暫有7位志願者有意捐肝，但仍需待檢查後才知是否合適。

港大肝臟移植臨床組副教授陳智仁表示，如妍現時情況十分危急，必需在24小時內進行肝移植，否則其腦水腫會引致腦缺氧，屆時有合適肝臟亦恐返魂乏術。

陳亦形容，鄭的個案屬罕見，因她年紀較輕且患病成因不明，而急性肝衰竭一般出現在乙型或丙型肝炎帶菌者、酗酒或有長期服用中藥習慣人士，因部分中藥成分會對肝臟造成傷害，而患者多為30至40歲。他建議市民應定期驗血，若確診為乙型或丙型肝炎帶菌者須盡早服藥，及完成整個用藥療程。

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記者：鄧凱文