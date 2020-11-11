【旅遊氣泡】新加坡部長練廣東話 拍片推廣旅遊氣泡

▲ 新加坡交通部長王乙康特意練習廣東話，來拍片推廣星港旅遊氣泡。（王乙康短片截圖）

星港的旅遊氣泡協議本月22日正式開始，新加坡交通部長特意練習廣東話拍片宣傳，搶走了不少鎂光燈。

星洲交通部長王乙康昨早於個人facebook專頁，貼出在樟宜機場的星耀樟宜所拍的3分多鐘短片。片段原本一直用英語，但剩下26秒時，鏡頭一切，他突然轉用粵語，「下一站，新加坡？」他笑謂，港人口中的「旅遊氣泡」，當地人稱為「航空泡泡」，雙方未來一定會全力合作，做給世界看；又跟港人約定，希望更多人會到訪獅城。

據他在Instagram解釋，自己祖籍不在廣東，但特意練習了幾句，以宣布星港兩地重要的旅遊氣泡安排。王乙康的短片吸引逾3,000人點讚、逾千人轉發，連新加坡網民都留言感歎，很少聽到國會議員講粵語。

雖然星洲官方一直用簡體字，但王乙康「轉頻道」後添加的中文字幕，幾乎盡用上繁體字，更有「哋」、「畀」、「嚟」等港人慣用的口語用字。而且，他還在fb留言，貼上本港商經局局長邱騰華所拍短片的截圖和連結，絶對誠意十足。只見邱騰華身處半島酒店取景維港天際綫，用英語介紹計劃的配套和效果，但網絡反應似乎略遜一疇。

不只官員，旅發局總幹事程鼎一亦有跟新加坡旅遊局局長陳建隆合推短片，兩人更隔空碰擊手肘，以示合作無間。

記者：姚沛鏞