【流感高峰】9間學校爆發上呼吸道感染 259名學童感染
社會 21:39 2020/11/11
衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及2間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學。鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關師生進行病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。
出現感染爆發的學校如下：
|學校類型（地區）
|受影響人數、求醫情況
|最早發病日期
|病徵
|九龍城民生書院小學
|學童共10男15女（年齡介乎6至9歲），當中24人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月五日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|九龍城九龍迦南中英文幼稚園
|學童共13男11女（年齡介乎3至5歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月五日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|觀塘迦南幼稚園（麗港城）
|學童共9男11女（年齡介乎3至5歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月二日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|旺角樂希幼兒學校
|學童共9男17女（全部2歲），當中10人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月六日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|灣仔高主教書院小學部
|學童共16男4女（年齡介乎7至8歲），當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月五日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園
|學童共29男13女（年齡介乎3至5歲），當中29人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月四日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|沙田粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園
|學童共17男9女（2至4歲），當中22人已經求醫；全部情況穩定，一人經治療後已出院
|十一月六日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|元朗八鄉中心小學
|學童共14男8女（年齡介乎4至8歲），當中9人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月六日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|東涌善一堂逸東幼稚園
|學童共24男30女（年齡介乎3至6歲），當中31人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|十一月二日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
註︰9間學校共259名學童感染
資料來源︰衞生防護中心
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責任編輯：陳梓蔚