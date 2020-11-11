【流感高峰】9間學校爆發上呼吸道感染涉民生書院、迦南幼稚園　259名學童感染

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵

九龍城民生書院小學 學童共10男15女（年齡介乎6至9歲），當中24人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月五日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

九龍城九龍迦南中英文幼稚園 學童共13男11女（年齡介乎3至5歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月五日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

觀塘迦南幼稚園（麗港城） 學童共9男11女（年齡介乎3至5歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月二日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

旺角樂希幼兒學校 學童共9男17女（全部2歲），當中10人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

灣仔高主教書院小學部 學童共16男4女（年齡介乎7至8歲），當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月五日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 學童共29男13女（年齡介乎3至5歲），當中29人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月四日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

沙田粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 學童共17男9女（2至4歲），當中22人已經求醫；全部情況穩定，一人經治療後已出院 十一月六日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

元朗八鄉中心小學 學童共14男8女（年齡介乎4至8歲），當中9人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛