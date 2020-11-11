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9間學校爆發上呼吸道感染　259名學童感染

社會 21:39 2020/11/11

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9間學校爆發上呼吸道感染。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及2間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學。鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
 
中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關師生進行病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。

出現感染爆發的學校如下：

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵
九龍城民生書院小學 學童共10男15女（年齡介乎6至9歲），當中24人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月五日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
九龍城九龍迦南中英文幼稚園 學童共13男11女（年齡介乎3至5歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月五日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
觀塘迦南幼稚園（麗港城） 學童共9男11女（年齡介乎3至5歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月二日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
旺角樂希幼兒學校 學童共9男17女（全部2歲），當中10人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
灣仔高主教書院小學部 學童共16男4女（年齡介乎7至8歲），當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月五日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 學童共29男13女（年齡介乎3至5歲），當中29人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月四日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
沙田粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 學童共17男9女（2至4歲），當中22人已經求醫；全部情況穩定，一人經治療後已出院 十一月六日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
元朗八鄉中心小學 學童共14男8女（年齡介乎4至8歲），當中9人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
東涌善一堂逸東幼稚園 學童共24男30女（年齡介乎3至6歲），當中31人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月二日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

註︰9間學校共259名學童感染

資料來源︰衞生防護中心

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責任編輯：陳梓蔚

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