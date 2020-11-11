林卓廷︰感謝太太受住無限壓力　鄺俊宇︰在港從政辛苦

▲ 4名民主派議員今（11日）被禠奪議員資格後，19名民主派議員會見記者，正式宣布集體總辭的決定。（尹櫻霖攝）

4名民主派議員今（11日）被禠奪議員資格後，19名民主派議員會見記者，正式宣布集體總辭的決定。

民主黨林卓廷說，過去4年擔任議員是畢生光榮，從來沒有一絲後悔參與政治。他特別感謝自己的太太，一直為他受着無限壓力。另外，他亦很感謝在2016立法會選舉時，曾經投票給他的39000多名選民。

林卓廷的黨友鄺俊宇就說，以作為香港人擔任立法會議員為榮，他形容今日是逆風日子。他直言，在香港從政辛苦，十分感激家人一直以來對自己的支持，但遺憾未能在議會內成功爭取各種長者福利。

教育界的葉建源，他說，此時此刻的心情百感交集，不知道應該從何說起，但感到光榮。他很多謝辦事處的同事，和教協的兄弟會員，「他們非常重要」。

至於民主派以後仍否會參選立法會？民主派會議召集人胡志偉就說，這不是他們現在會考慮的事情，他認為香港的民主抗爭工作要從舊的軌跡轉向新的角度，未來需要更廣泛和深遠的討論，才能找到新的民主路徑。

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