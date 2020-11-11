【新冠肺炎】周一抵港抵港尼泊爾航班12客確診　衞生署再引例禁飛港2星期

▲ （林宇翔攝）

本港今日(11日)再多15宗新冠肺炎輸入個案，患者分別於11月8日至10日由厄瓜多爾、美國、英國及印度等地抵港，當中2人屬機組人員、1人屬外傭；而11月10日由加德滿都抵港的尼泊爾航空「RA 409」航班，因累計已有12名乘客確診，遭《第599H章》禁來港兩周。

今日新增15宗輸入個案，患者分別於11月8日至10日由厄瓜多爾、美國、英國及印度等地抵港，當中2人屬機組人員、1人屬外傭：

第5392宗：2歲女童，11月8日乘搭KL847航班由厄瓜多爾經荷蘭抵港

第5393宗：53歲男貨機機師，11月9日從美國經杜拜抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店

第5394宗：43歲女子，11月9日乘搭BA027航班由英國抵港

第5395宗：25歲女子，11月9日乘搭EK384航班由摩洛哥經杜拜、泰國抵港

第5396宗：44歲男空中服務員，11月8日乘搭CX903航班由美國抵港，居赤鱲角逸泰居

第5397宗：30歲女子，11月10日乘搭AI314航班由印度抵港

第5407宗：6歲女童，11月4日乘搭AI314航班由印度抵港

第5408宗：36歲女外傭，11月8日乘搭GA876航班由印尼抵港，入住尖沙咀君怡酒店

至於11月10日由加德滿都抵港的尼泊爾航空「RA 409」航班，今日亦再多7名乘客確診，介乎19歲至76歲，確診編號為第5400宗至5406宗；當中2人早於10月9日及10日發病，其中一名30歲女子抵港後入住紅磡都會軒1座。

衞生署署長陳漢儀指，涉事航班累計已有12名乘客於臨時採樣中心檢測確診，遂引用《第599H章》，禁止尼泊爾航空客機由加德滿都抵港2星期至11月25日，已屬第四度遭禁來港兩周。

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記者：陳正怡