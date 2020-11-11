【DQ議員】中聯辦批泛民總辭是對抗中央決定　稱「自選絕路者眾必棄之」

▲ 15名民主派議員宣佈與4名被DQ議員「齊上齊落」，決定總辭。（曾耀輝攝）

全國人大常委會全票通過，關於立法會議員資格問題的決定。中聯辦今日（11日）兩度發表聲明談論事件，並就15名民主派議員總辭發表意見，以「自選絕路者眾必棄之」為題，形容民主派此舉，是以行動對抗全國人大常委會的決定、對抗「一國兩制」方針，是「政治攬炒」，他們的所為註定只是斷送自己政治前途，不會影響香港「一國兩制」前進的步伐。

按照人大常委會決定，港府可在以下情況，消取立法會議員資格，包括該人被認定宣揚港獨、拒絕承認國家對港擁有並行使主權；尋求境外勢力干預；危害國家安全等行為；以及不符合擁護基本法、效忠香港特區的法定要求和條件。

15名民主派議員傍晚宣佈總辭，並形容香港已正式進入「一國一制」。中聯辦其後再發出聲明稱嚴正譴責，形容民主派以郭榮鏗等4人被依法認定喪失議員資格為藉口「鬧辭」。

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中聯辦發言人形容，民主派的行動是在對抗人大常委會的決定、對抗「一國兩制」方針，是「政治攬炒」，又指有關行為，只是斷送自己政治前途，不會影響「一國兩制」前進的步伐。

中聯辦稱，民主派總辭反映他們「沒有把履行議員職責當回事，更沒有服務市民的政治擔當，他們考慮的只是一己之政治私利，只有政治攬炒的圖謀」，意味著自我宣布喪失了擔任特區公職、服務香港市民的資格。

發言人又稱，對從政者對政治效忠的要求，並非中國獨創、香港獨有，愛國愛港是特區從政者應有的政治倫理，也是憲法和基本法的根本要求。

發言人表示，反對派一直能夠通過合法途徑，成為立法會等特區政權機構的一分子，有機會承擔起理性務實建設香港的責任，又稱西方政治學有「忠誠反對派」概念，要求不同政見者效忠現行憲政體制，提出建設性的批評意見，但絕不允許背國行為。

中聯辦認為，少數議員違背誓言，「不擁護」、「不效忠」，是破壞特區憲制秩序，意圖癱瘓政府施政，勾結外力干預香港事務，已經逾越政治底線，必然被體制所拋棄。

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責任編輯：李淇