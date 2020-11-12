幼稚園校長研親子實驗劇App　家長聲演管教方式助應對子女適應困難

▲ 應用程式設繪畫功能，用家亦可自拍頭像，套用到故事角色身上。（黃建輝攝）

若子女不願起床及上學，不少新手家長也束手無策。有資深幼稚園校長花逾兩年，研發全港首個免費親子管教互動應用程式，名為「i世代親子實驗劇」，以生活遇到的適應困難情境為藍本，設有15個電子繪本故事，家長選擇不同應對方法會影響故事走向，反映不同教養模式組合的優劣。

用家更可把自己及子女頭像，套用到故事主角身上，以及錄製旁白，製成獨一無二的有聲繪本，與子女分享情境。有家長試用後，反映有效減少每日叫兒子起床上學產生的磨擦。

▲ 五邑工商總會張祝珊幼稚園校長周慧珍（右）率領團隊研發親子管教互動應用程式，註冊教育心理學家彭智華（左）、K3家長鍾太（中）及其兒子。（黃建輝攝）

15繪本故事 設不同應對方法

擁有40年幼稚園校長經驗的五邑工商總會張祝珊幼稚園校長周慧珍說，設計應用程式的理念，源自多年來聽取家長分享管教子女的疑難。她引述3年前該校一名有固執行為的K3學生，每日乘搭地鐵上學時，眼見車廂內無位坐，都會跟其他乘客說：「我好攰呀，你快啲起身畀個位我坐啦！」令其父親感到尷尬不已。

周慧珍遂建議該名父親讓兒子畫畫分散注意力，該名家長忽發奇想，畫出兒子「爭位坐」的情境，並巧妙地將兒子的樣貌，融入畫中角色，藉此教導兒子要學習畫中人要忍耐片刻、乖乖站立。周慧珍亦受到啟發，翌年2018年便申請社署發展基金，研發親子管教互動應用程式，獲批40多萬元，惟進度受疫情拖慢，最終共花逾兩年完成研發，及取得香港工業總會知識產權認證，並於上周六（7日）推出市面。

應用程式對象針對2至6歲幼稚園學生、有行為品德問題的初小學生，亦同時適用於SEN學生。「家長版」模式會透過家長問卷結果，分析其在4種教養模式的傾向比重，包括權威型、恩威型、遷就型及忽視型；15個情境故事，亦會根據家長選擇不同教養模式及應對方法，產生16個不同「結局」，並即時看到專家分析及建議。

資深註冊教育心理學家彭智華指，家長成長背景會影響其管教子女方式，例如「兒時被打得多、有童年陰影，因此會盡量溫柔遷就」，而不同性格的小朋友適合不同的教養模式，但對於部分孩子則有機會「你愈溫柔佢就愈得寸進尺」。雖然他不建議家長「搵仔女做『實驗』」，但可透過應用程式「綵排」試用不同教養模式，亦可解決過往家長無暇出席親子講座的問題，隨時使用手機應用程式反思管教方式。

「親子版」則設繪畫功能，家長與子女更可拍攝自己頭像，套用到故事角色，完成後可截圖及列印出來，甚至錄下親自聲演的旁白，增添親切感和投入感。

父母軟硬兼施 鼓勵K3生起床

K3家長鍾太說，疫情下每日上學出門準備工夫更多，更難叫兒子起床上學，她與丈夫分別是「遷就型」及「權威型」家長，取態截然不同，令她感困擾；她透過應用程式了解到不同模式特質後，發現「軟硬兼施」的恩威型做法較適合兒子，例如在應用程式發布會日，提醒兒子要做「小領袖」、成功鼓勵他起床，並透過擁抱作為獎勵，「過程佢係舒服嘅，爸爸又無發火」，認為十分奏效。

本身是幼兒教育人員協會會長的周慧珍慨嘆，教育局對幼稚園界別的資訊科技支援不足，在校內試用應用程式也擔心Wifi訊號不佳。她形容研發過程困難，因資金緊拙，原本構思25個情境故事也縮減至15個；待本學年新校長接任後，她將會正式卸任校長，但仍計劃籌備增潤程式，加入體適能訓練等內容，望能籌集100多萬元資金。

▲ K3家長鍾太自言本身是「遷就型」家長，透過應用程式發現軟硬兼施的「恩威型」模式較適合兒子。（黃建輝攝）

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記者：馮琪雅