【快速測試】屈臣氏售冠狀病毒快速檢測套裝　$289在家1滴血測試15分鐘有結果

▲ 屈臣氏售新型冠狀病毒快速檢測套裝。

香港屈臣氏引入快速檢測套裝，市民可以在家自行檢測，用1滴血於15分鐘便知結果。

香港屈臣氏自今年8月引入Dr Freeman快速檢測套裝。產品韓國製造, 獲歐盟及ISO認證。每個產品包括2個測試裝置，4支一次性使用的採血針，4片酒精棉，1支稀釋液，2支吸管。市民可在家自行進行測試，清洗消毒指頭後，用採血針採血並放到測試裝置上，15分鐘便可讀取結果。而針筒單次使用可減低細菌感染風險，用後針咀立即完全縮回管內，可安心棄置。產品建議零售價為 $389，現可以優惠價 $289 (75折) 購買。

產品供應商提醒，使用者不應以該產品的測試結果作為診斷病毒感染的唯一準則，必須配合其他檢測及醫生的臨床評估以作出準確的診斷，而且產品只適用於初步篩查，如果對檢測結果有任何疑問，應立刻尋求醫生的專業意見。如懷疑受感染、感到不適或出現任何病徵; 如發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等，亦應立即求醫，以作出適當的診斷。

感染初期接受檢測 或會出現假陰性情況

港大微生物學系講座教授袁國勇團隊，早前檢測本港23名患者的血液樣本，發現大部分患者身體，在發病後10天出現免疫反應。16名發病至少14天的患者當中，驗出各種抗體的比率為88%至100%。

惟患者由感染至產生抗體需要一段時間，如果患者在感染初期接受檢測，有可能會驗不出抗體，而誤會沒有染病，亦即是所謂的「假陰性」。詳細解說，即睇【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣