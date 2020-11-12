【秦煌入院】月初暈倒骨折入院　秦煌出院解釋因減肥過急體力不繼【有片】

▲ 月初暈倒骨折入院留醫至今，秦煌解釋因減肥太急進體力不繼。

72歲的資深演員「老頑童」秦煌，於本月1日準備出席《踩過界II》記招時卻突然暈倒地上、右手骨折，馬上送院治理。當時傳出秦煌疑因心臟問題暈倒，於昨日出院的他親剖原因，提到因早前感坐骨神經痛，於是聽從建議減肥望舒緩痛楚，但卻因為減肥太過急進體力不支最後暈倒。

事因秦煌於11月1日返回將軍澳電視城出席新劇《踩過界II》記招宣傳活動，落車時突然暈倒地上，右手著地導致骨折，事後需要4名保安把他抬起，馬上送院治理。直到昨日秦煌約於獲安排出院，見他非常精神，向鏡頭揮手，事後亦有接受TVB娛樂新聞台主播王鎮泉的訪問。

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▲ 秦煌返回住處後接受娛樂新聞台訪問。（影片截圖）

秦煌受訪時透露，因為跌倒當下右手落地導致骨折，現時康復進度良好，待骨折部份癒合、約兩星期後回醫院覆診：「膊頭位置現時不會痛，除非遞高手，傷口才會有痛楚。」秦煌指入院時醫生告知他需要休養六星期，估計約十二月便能完全康復。

▲ 秦煌出院時精神良好，還向鏡頭揮手。（影片截圖）

入院時曾傳出秦煌疑因心臟問題，才會突然暈倒。接受訪問時他澄清傳聞，解釋於今年五月搬到現址後，腰骨以及盤骨前的肌肉感到疼痛，難以行動，於是到醫院接受磁力共振檢查，翌日報告出爐發現其坐骨神經位置被脂肪遮蓋，引起痛症，令秦煌下定決心減肥。

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▲ 秦煌透露兩星期後需要回醫院覆診。（影片截圖）

「減得緊要得滯，所以體力不太好，7月曾因減肥而入院，可能減得太急進，走路有點體力不夠。我對腳沒有事，是坐得太久，走起路來前後平衡不太好。原來用枴杖也要學習，不能太前或太後，上次就因為不平衡，向前傾了一下，心急了第二下再向前傾，第三下就仆到地上。」

秦煌目標減去十吋腰圍，現時已成功減掉七吋多，他表示現時肺功能仍然未夠好，說話時有點喘氣，不過還是期待肥減後以全新面貌見觀眾。

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