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【食物中毒】52名幼童發燒上吐下瀉　家長控訴幼兒園飯堂提供發臭腐爛食材

兒童健康 10:17 2020/11/12

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家長控訴幼兒園飯堂提供變壞食材。

學校供應給學生的食物，理應健康衛生，然而中國河北卻有幼兒園家長爆料，多名幼童在校進食後，出現食物中毒的症狀，其後在食堂的垃圾袋發現變質肉餡和腐爛蔬菜，質疑校方向幼童提供變壞食物。

家長在食堂垃圾袋發現變壞的食物。（微博圖片）

家長發現變壞食材

據中國媒體報道，河北張口市宣化區濱河幼兒園有家長控訴，上月有52名孩子出現嘔吐、腹瀉、發燒等不適症狀，懷疑校方提供的食物有問題，要求進廚房查看，但被拒絕。

其後，家長在食堂的垃圾袋中發現抗生素藥物「慶大黴素」包裝袋，更驚見一堆變質、發臭的餃子肉餡，還有大量腐爛的蔬菜，例如紅蘿蔔、番茄等，傳出陣陣異味，質疑校方用這些變壞食材製作午餐，導致孩子食物中毒。

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園長被停職調查

當地相關部門日前公布，經初步調查，現場未發現腐爛變質食品及原料，家長提供的腐爛食材照片，是食堂日常工作中清理的廚餘。當局稱，將安排所有幼兒體檢，涉事園長被停職調查，並公開道歉。

通報又稱，針對食堂食品安全問題，該區市場監管局執法人員已檢查食品加工區域，期間有３名家長代表全程監督。食堂6名職員均取得有效健康證，並檢查過食品樣本、食材採購記錄及相關產品證明文件等，並未發現變壞的食材。

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責任編輯：王明芳

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