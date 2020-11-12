【新冠肺炎】消息：新增23宗確診涉不明源頭個案 至少6宗本地包括4名的士司機
社會 11:26 2020/11/12
本港疫情未止，消息指本港（12日）新增23宗確診，至少6宗本地個案，其中含不明源頭個案，為個半月以來的新高。
昨新增確診個案再度回升至雙位數達18宗，當中3宗本地個案更均屬源頭不明，其中染疫23歲浸會大學女生，在潛伏期和傳染期間行蹤多姿多采，包括到兩間酒店住宿度假（Staycation）、上學、美容、看牙醫，及到多區跆拳道館和運動場等。詳情即看：【下一頁】
昨日，本港有5名住不同區的士及復康巴士司機疑初步確診，運輸署於小巴總站設臨時中心收集的士司機樣本，詳情即看：【下一頁】
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昨亦有10多宗初步確診，包括4名居不同地區的士司機及1名復康巴士司機，衞生署署長陳漢儀指疫情已再現警號，籲巿民提高警覺，以阻止疫情反彈。詳情即看：【下一頁】
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記者：郭家穎