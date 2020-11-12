【屢敗屢戰】失敗是增值人生的藍籌股　鄭丹瑞：拒絕做認命的失敗者

▲ 失敗不可怕，最可怕是接受失敗。

你一定聽過類似的說話：「失敗與沮喪，是人生兩件最棒的事情。你遇到它、面對它，好好從中學習，然後成長。」即使老生常談，卻是知易行難。有人遇到失敗，感到沮喪，不敢面對，只想逃避，更遑論從中學習，於是就成為一個真正的失敗者。有人將失敗視為動力，雖然未必盡是成功的案例，但起碼拒絕做一個認命的失敗者。

我的失敗個案，不計其數——做電台，由黃金時段燉冬菇到通宵節目；寫電影劇本，上畫時幾乎零票房。一度心生退意的時候，幸得智者提點：「如果連你自己都懷疑自己，誰會相信你？」

他鼓勵我：「我父親建議我，長大後，每個月用薪金的一小部分，買一股實力藍籌股，藍籌股會不停增值，到我退休時，起碼有一筆養老金。那是上一代人的溫馨提示，大可不必盡信；但我信失敗為增值人生的藍籌股，隨着年月，它派的股息，只會愈來愈豐厚。」智者之言，我一直視為金科玉律。

後來，竟然有人願意用很不錯的酬勞，邀請我講自己的失敗經驗，又或者我如何從失敗中走出來？果真如智者所言，它成為了我的藍籌股，不停在增值。在演講台上，我可以滔滔不絕地講上一兩小時，但在這裏，字數所限，我能分享的，就是：

只要你肯走多幾步，就可以從失敗中走出來；失敗並不可怕，可怕是你接受失敗。

全文刊於《經濟日報》，原題為「失敗」