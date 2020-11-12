【行人路意外】維修膠板日曬雨淋老化變脆　女士經過踩爛流血受傷

▲ 行人過路膠板日曬雨淋老化變脆，女士經過踩爛流血受傷。

路上陷阱多多！街上不時有道路維修工程，會放置膠板供行人過路，但日前就有一位女士懷疑踩爛老化的行人過路膠板，半隻腳直插膠板之下。

膠板老化女士踩爛受傷

有網民在Facebook群組「將軍澳主場」發文，溫馨提示其他網民，如果見到路上有整路的黃色膠板，千萬不要行上去。他表示膠板經過日曬雨淋，變得非常脆弱。他指一位女士行上去之後，左腳直插膠板，流血受傷，更聲稱她另一隻腳斷了，提醒行人要小心。

▲ 傷者半隻腳於在膠版裡。（圖片來源：將軍澳主場Facebook）

由圖片可見，該段行人路近大半範圍墊上膠版，女士走到兩塊膠板近接駁位置才發生意外，洞差不多有膠版十份一的大小，左腳小腿卡在膠板之下。他之後在留言提到女士左腳小腿幼骨骨折、左腳腳骹甩骹，於10日（二）做完手術。

網民：可向路政署追討

有人指經常看到幼稚園年紀的小朋友經常在膠版上「跳跳吓」，而父母通常都不理會，擔心小朋友會遇上同樣意外。有人認為傷者卡在膠版上已經是不幸之中的大幸，如果整個人跌落洞內，後果不堪設想。

有部分網民質疑女士的傷勢並沒有樓主所說的那麼嚴重，指相中的女士仍然可以擺pose影相，留言「好淡定，食過下夜粥」、「阿姐係練大力金剛腿」等等。但亦有人認為，傷者哪隻腳受傷並不是重點，最重要是令到大家提高警覺。有網民分享早前拗柴，跌倒之後的姿勢與圖中的女士一樣，當時他只覺痛，去到急症室才知道是骨折，直言骨折並不如大家想像「成隻腳分開」或「變晒型」。

有網民提醒如果遇上類似情況，可以向路政署或負責工程的公司追討賠償。

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責任編輯︰陳珈希