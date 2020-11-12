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【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課

社會 11:05 2020/11/12

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陳肇始指，正考慮研究大規模停課，若有任何決定會適時公布。

天氣轉涼，不少學校相繼爆發上呼吸道感染。食物及衞生局長陳肇始今早（12日）在立法會回應質詢時表示，當局正密切關注有關情況，雖然只是上呼吸道感染，但若情況持續爆發，正考慮研究大規模停課，若有任何決定會適時公布。

陳肇始指，上呼吸道感染主要涉及幼稚園和小學，又指其徵狀與流感不同，患者通常會流鼻水和發燒，但不一定會發燒，當局密切十分關注，小朋友會除口罩或進食，會出現感染風險，加上社區仍有新冠隱型肺炎傳播鏈，增加感染風險。若學校出現爆發，衞生署會要求學生和教職員進行病毒檢測，以及停課數天。

本港校園近期持續爆發上呼吸道感染，衞生署指本周截至昨午（11日）短短4日，便錄129宗校舍爆發上呼吸道感染個案，大部分為幼稚園和小學，有1,540人受影響。

昨晚公布再多9間學校爆發，遍布港九新界及離島區，包括6間幼稚園暨幼兒中心、幼稚園，另有3間小學，共有259名學童出現病徵，大部分有咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，部分人曾發燒。按圖即看：

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不過，衞生防護中心檢驗指有病徵學童大部分為感染鼻病毒和腸病毒。詳情即看：【下一頁】

因擔心學童或感染新冠肺炎，署方會向爆發學校派發樣本瓶以檢測，並要求停課不少於3日。衞生署署長陳漢儀指市民近期有不少家庭聚會和活動，呼籲家長不應帶學童往人多聚集的地方。

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記者：陳子謙

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