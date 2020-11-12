【使徒行者3】蔡思貝罕談感情自爆曾戀德籍男友　男方為愛來港相伴終因一事分手

▲ 蔡思貝在節目中自爆與德籍男友的往事。

前港姐蔡思貝（Sisley）近日接連有《使徒行者3》及《踩過界II》播出，人氣高企。思貝早前為節目《#後生仔傾下偈》任嘉賓，大談在德國留學時要注意的要項及當時的生活點滴。當中，蔡思貝更大爆與德籍男友的浪漫戀情。

▲ 蔡思貝在節目中分享戀愛事。（Instagram圖片）

思貝罕談感情事

蔡思貝自2013年起因選港姐奪亞軍而入行，隨後受TVB力棒，劇接劇拍攝，人氣短期內急升。不過，蔡思貝卻同時被爆有假學歷的醜聞，而她在入行以來亦被冠以「發電機」之名，與她傳緋聞的男藝人多不勝數。

今次Sisley罕有地公開談及感情事，她分享與當時的德國男友相識經過。有次，她與朋友在河邊暢飲聊天，另一邊則是德國男友與朋友，但大家當時未認識。

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▲ 蔡思貝有「發電機」之稱，與很多男星傳緋聞。（網上圖片）

就在離開時，她與朋友因有醉意而單車撞單車，令她整個人都被拋出車外，肩膀與石屎地碰撞，令她的傷口深至見骨，身體更不是流血而是流出油。

此時，德國男友就出現並指：「等我嚟！」並立即為她處理傷口。二人在偶像劇式的場景下邂逅，雖然有交換聯絡方法，但就有9個月未有聯絡方。

▲ 蔡思貝因要參加2013年港姐而由德國回港。（網上圖片）

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之後，二人在一間酒吧相遇，隨即拍拖。Sisley也大讚做滑雪教練的男朋友好浪漫。

後來，Sisley回港參選港姐，本來打算選完後便回德國讀書，卻留在香港發展。當時男友非常癡情，為愛放棄事業來港相伴，並在港在滑雪場做教練，令她很感動。

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不過，二人的感情最終仍分手收場，因男友來港後顯得很是抑鬱，一來Sisley的工作忙碌，令他與她的家人相處時間比與她更多，二來是他在港無錢無朋友，所以感情便告終。二人雖分手多年，但仍有保持聯繫。