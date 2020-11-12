【法國珠寶】百年品牌Boucheron突破頸鏈形式　矚目Weightless Cloud夢幻登場

▲ 整個Contemplation高級珠寶系列裏最矚目的一定是這一條名為Weightless Cloud的頸鏈，設計上打破了百多年來頸鏈造型，整個意念來自雲朵環繞頸間的意境，設計師希望帶出數百萬微小水滴經過蒸發後，最終凝結成雲朵這一種大自然現象。在做工上花了10,000條鈦金屬線，再鑲嵌上4,018枚鑽石及玻璃珠，戴上頸鏈後，女士每行一步頸鏈都會隨著步伐而搖曳，非常漂亮。（攝影：湯炳強）

世上能夠稱得上殿堂級的珠寶品牌都有一個共通點，就是必須要在巴黎珠寶聖域Place Vendome這個廣場穩佔一席位，百年歷史的Boucheron亦不例外，早在1893年已經進駐該廣場，時至今日，設計大權落在創作總監Claire Choisne手上，全新的Contemplation系列藉大自然為靈感，叫人耳目一新。

擁有百年歷史的Boucheron由Frederic Boucheron創立於1958年，最先在Palais-Royal開設首間店舖，隨後登陸Place Vendome成為首間在該處登陸的珠寶商。

在漫長的歲月裏，Boucheron推出了不少經典傳世的作品，遠的不說，20世紀初，品牌就首次被任命為英國皇室御用珠寶商，單是這一點就足見品牌在王室心目中的地位。

至於說到品牌最著名招牌式的設計，就一定要數到源自於1879年的一款無搭釦和不對稱人稱為「問號頸鏈」的設計。

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這一款頸鏈除了突破了頸鏈設計上必須堅守著對稱原則外，背後更大的意義是沒有讓珠寶束縛了佩戴者，同時背後的潛台詞在於解放了女性自身，亦因為來得如此俱突破性，於是在剛推出的Contemplation系列上都可以發現問號頸鏈的影蹤。

Contemplation高級珠寶系列合共有67年作品，可說是品牌的創作總監Claire Choisne自2015年加入後其中一個完整度最高，同時又能夠表達出自然界中稍縱即逝美麗瞬間的情懷。

整個系列除了動用了不少稀有寶石、鑽石和珍珠貝母等鑲嵌而成的大型問號頸鏈外，當中更包括一些小型項目例如戒指或襟針等。

此外，不少物料和造工更有別於大家日常見到其他珠寶品牌的做法，例如在大型的透明天然水晶上用上鐳射雕刻技術做出如雲彩般的效果，都是在設計上不甘原地踏步，向珠寶設計範疇向前邁出一大步的努力成果。

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記者：何偉雄