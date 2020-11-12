【戶外展覽】李小龍80歲冥壽紀念　屯門河畔藝術織物揭李小龍與屯門的緣份

▲ 屯門河畔又添新織物藝術裝置，其中李小龍織物圖像最受關注，正好紀念一代武術家今年80歲冥壽。

屯門河畔的藝術欄杆又添上新的藝術裝置，是4幅別具特色的圖案織物，織物上的圖案都跟屯門這地方有淵源，而最特別的一幅，莫過於織上香港著名武術演員、截拳道創始人李小龍的圖像，並展示李小龍耍著其標誌性兵器——雙節棍的威風英姿。正值今年11月27日，是李小龍80歲冥壽紀念，創作織物的藝術家表示，「李小龍與屯門有一段緣份。」如果有看過《龍爭虎鬥》的話，你一定會知道。這個月，來屯門河畔看織物打打卡之餘，更可沿著李小龍的足迹重溫一代武術家的風采。

▲ 屯門河畔的織物藝術裝置，展示李小龍耍著其標誌性兵器——雙節棍的威風英姿。（圖片由La Belle Epoque提供）

其餘三幅圖像，分別是杯渡禪師、西鐵及屯門的自然風景，全部由本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Epoque的2位藝術家吳斯翹和張慧敏創作。團隊早在今年6月，已經在上址創作一系列共5件以貓為主題的創作，名為《與貓為畔》，今次伴著貓貓裝置的4幅屯門名物圖像織物，相信又會形成新一輪的打卡潮，相信不少李小龍迷前來朝聖。

La Belle Epoque的藝術家表示，在構思「非凡！屯門河」的創作時，做了很多資料搜集來發掘屯門的獨有景色，將其融入作品中，愈了解這個地方，便愈喜歡這片土地。她們指出，李小龍與屯門有一段緣份。原來，青山襌院是電影《龍爭虎鬥》的拍攝現場。藝術家建議，大家有興趣的話，可以到禪院拜訪一下，重溫那激動人心的場面。

▲ 相傳杯渡是一怪僧，喜歡乘坐大木杯渡水，因而 得名。他曾長期在建康（今南京）居住，後在屯門等候船舶出海，駐在杯渡寺，就是今青山禪院內的青雲 觀。（圖片由La Belle Epoque提供）

▲ 李小龍與屯門的緣份，記錄在青山禪院內，這是李小龍電影《龍爭虎鬥》的拍攝場景之一。（本報資料圖片）

青山禪院，又名青山寺，位於香港新界屯門青山東麓，是香港三大古剎之首。1973年李小龍為電影《龍爭虎鬥》在此取景，正是喜其古意儼然，幽靜空靈。在電影中，李小龍就於此處跟喬宏對話，與董瑋過招。因此，這裏也是第一期「李小龍事蹟紀念徑」的其中一個地點，每年吸引不少李小龍迷前來參觀，緬懷巨星的風采。

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為紀念李小龍80歲冥壽，各地均推出不少紀念品，其中香港郵政於去年公布，將於今年11月27日發行「李小龍──武藝傳承」的特別郵票，以李小龍的4部電影：《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《死亡遊戲》為設計主調，包括一套六枚郵票及郵票小型張。

美國公司Criterion Collection發行了一套全新修復的《李小龍：最偉大的作品》（Bruce Lee:His Greatest Hits）藍光光碟紀念合集，收錄李小龍五部經典功夫電影。

而內地的天津人民出版社亦出版了《李小龍信札：功夫、表演和生命》，這本信札集記載了李小龍從赴美國求學到在香港逝世之間的十五年珍貴時光。

記者：Elenor