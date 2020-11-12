【新冠肺炎】運輸署於小巴總站設臨時中心收集的士司機樣本　工會指做法不便：司機不能駛進小巴總站更怕會被抄牌

▲ 運輸署設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情未止，本港昨日（11日）新增18宗確診個案，再回復至雙位數，其中含不明源頭感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日同時有5宗初步確診或不確定個案，其中有4人為的士司機，另一人為無障礙復康巴士司機。陳漢儀指今日有約20宗初步確診或懷疑個案，包括有5名司機，對疫情是一個警號。

【新冠肺炎】消息：本港新增23宗確診 至少6宗本地個案含不明源頭

運輸署昨日（11日）表示，由今日（12日）起至11月18日，將繼續為的士司機提供新一輪檢測服務。參考過往的檢測服務安排，運輸署會設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心，針對其中一個臨時檢測套裝派發及收集中心設置於大埔墟站專線小巴總站， 汽車總工會的士分會主席杜燊棠向TOPick表示，的士司機並不能駛進專線小巴總站，若停車前往交還樣本又怕會被抄牌，認為設點未能方便司機完成檢測。他表示，若然將派發及收集中心設置於入氣站或地鐵站附近，將更有利於司機參與。

杜燊棠續說，不少司機的年齡比較大，有些即使已完成檢測，亦不太懂如何以手機程式呈報結果予運輸署，建議運輸署可於收集中心派人手協助司機更新檢測結果。

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有見昨日新增4宗與的士司機相關的個案，他認為業界藏爆發風險，運輸署應為的士司機提供強制性的檢測，以確保行家及乘客的安全，

要做到唔係陰性的話，唔畀揸車先有用！

他續指，自新發茶餐廳群組爆發後，的士司機已減少聚集進餐的習慣，由以往2至3圍枱一起吃飯，至現時都會自律的分開進食，以減低感染風險。

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昨日，本港有5名住不同區的士及復康巴士司機疑初步確診，即看【下一頁】

有關檢測費用全免。的士司機可前往任何一間指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士司機證，以索取檢測套裝。司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回任何一間指定臨時收集中心。的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

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記者：郭家穎