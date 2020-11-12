【天后沽貨】謝安琪由公屋住到豪宅　賣大埔中心舊居帳面賺147萬元

▲ 謝安琪成功沽出大埔中心舊居帳面賺取147萬。

樂壇天后謝安琪（Kay）不只歌藝出眾，投資也頗有心得。Kay由當年居於公屋升格至豪住4千呎獨立屋外，近日謝安琪更被揭於疫市下沽出大埔中心的舊居，帳面賺取約147萬元。而有指Kay安排家人遷入大埔比華利山別墅，似乎除方便照應外，兼讓父母享受大宅的舒適，可謂孝順女一名。

根據土地註冊處資料顯示，位處大埔中心20座高層C室單位，近日以497萬元沽售，而業主為歌手謝安琪（TSE ON KAY），該單位為兩房間隔，實用面積315平方呎。

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▲ 謝安琪近日疫市下沽出舊居。（取自instagram）

天后謝安琪有孝心

資料顯示謝安琪於2014年12月以350萬元購入，持貨約6年後，現在轉手可獲利約147萬元，而最新成交呎價約15,778元。

而謝安琪回應傳媒指，大埔中心原先是供家人居住，另外據知Kay已安排家人遷入大埔比華利山別墅。

▲ 大埔比華利山別墅。（經濟日報圖片）

天后愈住愈豪

曾有報道指，Kay跟張繼聰結婚初期，曾跟男方家人一起居於公屋，其後二人以月租9000蚊居於大埔村屋。

隨着Kay《囍帖街》大熱令她事業闖高峰，而老公張繼聰又憑電視劇《老表!你好Hea》成功入屋，夫婦兩吸金力變強，又由村屋搬去比華利山私人別墅，在2008年金融海嘯之時以1,200萬低價買入，全屋面積約4,000呎。

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而Kay也不時於IG分享生活日常，亦令其4千呎獨立屋曝光，家中除擁有落地大玻璃，更可望到無敵大海景。

至於張繼聰亦於在IG分享家庭樂照片，跟子女於巨形客廳的大電視前打遊戲及做運動，而女兒張靖更擁有自己的房間，