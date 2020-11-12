【食用安全】女子長期食隔夜菜腸胃不適胃酸倒流　暴瘦逾22磅揭患胃癌【附隔夜菜正確保存法】

▲ 一名女子長期食隔夜菜腸胃不適胃酸倒流，暴瘦超過22磅揭患胃癌。

隔夜菜少食為妙，台灣一名68歲老婦人，就因長期進食隔夜菜，開始出現腸胃不適、胃酸倒流等症狀，其後更暴瘦超過22磅，經檢查後確診胃癌，甚至已轉移至肝臟。

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳誠，在電視節目《醫師好辣》分享一宗病例，一名68歲婦人煮晚餐時，經常準備很多菜給孫子吃，飯菜吃剩就放在枱上用罩子蓋著。慳儉的她習慣隔日再吃剩菜，長久下來，她的腸胃開始不適，有胃酸倒流情形，即使女兒勸阻仍照吃隔夜菜。

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婦人連續服藥近3個月，一直沒未見好轉，其後她再沒有覆診。一年後女兒再帶她來看醫生，陳炳誠發現婦人消瘦不少，瘦了至少10公斤（22磅），連兩邊臉頰都凹了下去，經檢查後確診胃癌，癌細胞甚至已轉移到肝臟。

隔夜菜到底能不能吃？陳炳誠表示，按目前學術研究指，都是認為剩菜不食用，要放冰箱冷藏。以下是隔夜菜正確保存的兩種方式：

未吃完的食物要儘快冷藏，等到要吃時拿出來加熱，這樣最多只會流失營養素，但不會有太高細菌量；

若剩菜在很熱的狀態下，建議可直接放入冷凍庫，讓剩菜快速降溫，到要食用時以75至80度的溫度加熱超過3分鐘，就不會有問題。

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責任編輯：羅嘉欣