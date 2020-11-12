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【使徒行者3】卓Sir愧疚未及關心太太　江美儀曾壓力過大患情緒病【有片】

娛樂 12:05 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

TVB劇《使徒行者3》內演卓凱（苗僑偉飾）太太莫羨晴的江美儀曾飽受情緒病困擾，如今她深明做一個愛錫自己的人才是最重要。

TVB劇《使徒行者3》本周首播，卓凱（苗僑偉飾）太太莫羨晴（江美儀飾）先被誤會出軌，後因吐血而被發現患有肝硬化。曾飽受情緒病困擾的江美儀如今已克服病魔，她深明做一個愛錫自己的人才是最重要。

昨晚（11月11日）的《使徒行者3》劇情講述卓凱得悉太太莫羨晴患有肝硬化，並承諾會更愛她及關心她。今晚（11月12日）《使徒行者3》將講述卓凱為了能專心照顧太太，而讓Madam G（黃智雯飾）接手其工作。爆Seed（林峯飾）發現卓凱與捐肝予莫羨晴的Madam Fan（龔慈恩飾）進埔交易，並表明不再與卓凱合作。

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江美儀於TVB劇《使徒行者3》飾演卓凱（苗僑偉飾）太太莫羨晴。（TVB截圖）

江美儀演技獲肯定

飾演莫羨晴的江美儀入行28年，並於2013年憑《衝上雲霄II》獲得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角，演技備受認可。

演戲多年的江美儀於2017年才有機會成為TVB劇的女主角，於《親親我好媽》首度擔正，縱然收視大好卻是非連連，令她本來已克服的情緒病再度復發，壓力過大以致肩膊痛到不能入睡，後更因耳石鬆脫引致暈眩，本來努力keep fit的她也要暫停運動一段時間。

她回想：「在一間競爭如此激烈的電視台，我第一次做女一，就有很多不好的新聞。你知道有一些不關自己事，甚至沒發生過，但個個都當是你有問題，那種委屈確是難以解釋。」

江美儀於2013年憑《衝上雲霄II》獲得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角。（東星圖片）

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江美儀歷情緒病後學懂自愛

經一事長一智，她事後反省：「會不會是平時講嘢太大聲令人誤會？不懂得收藏情緒而令到其他人不開心？」其後向有關監製和編審道歉，並提醒自己勿太衝動和執着。

曾患情緒病的江美儀更加深明做一個愛錫自己的人才是最重要：「這個世界誰最可靠？當然是你自己！爸爸媽媽不可以照顧你一世；你的伴侶也冇可能照顧你一世。」

她認為每個人的相處均有期限，因而她更珍惜眼前人，獎項名利也不及活得快樂重要。

撰文 : TOPick柴犬出動

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