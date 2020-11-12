【英國皮鞋】Church's百年品牌巧遇日本設計師　Comme des garcons入室弟子玩轉傳統皮鞋

▲ 在最基本的Shannon 12 Derby鞋款鞋面上用上大量安全釦針，扣出如盛開的金屬花朵。（$9,999/攝影：湯炳強）

對日本時裝品牌熟悉的朋友，應該對Noir Kei Ninomiya（二宮啟）這個名字有點印象也說不定（Noir法語意謂黑色），這位長期以雞冠髮型示人的男生，可說是日本時裝品牌Comme des Garcons（CdG）門下掌門人川久保玲近年最得意的弟子，最近他說和英國皮鞋品牌Church's推出聯乘系列。

前身為品牌的紙樣師的二宮啟，在28歲時，就得到川久保玲為他開設個人品牌 Noir Kei Ninomiya，有這份能耐當然因為他的設計，但成長期決心誓死要進入CdG這間公司工作亦可能是打動「教主」的原因。

故事是這樣開始的，年青時的二宮啟對時裝沒有太大感覺，直至16歲先首次進入CdG位於大分縣的一個店舖，被那裏的時裝與全白色店舖營造成強烈對比的空間所震撼，從此時裝在他的內心萌芽。

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到了18歲他移居東京，在大學收到法國文學，但卻因為對時尚不能忘懷，於是輟學飛往比利時安特衛普皇家藝術學院學習，到了Year 2時，他又再輟學，原因是目標已在眼前，他飛回東京參加CdG所舉辦的一個創意活動（入職會），正式入職成為品牌的紙樣師。

4年過後，就正如上述所提及，成立了個人品牌Noir Kei Ninomiya，而二宮啟亦沒有令教主失望，雖然他的設計並不是品牌旗下最賺錢的一員，但其設計風格之強烈，服裝工序甚至比主線更見繁複，一切都令到他在外間被視為品牌最佳的接班人。

而來到今年秋冬，二宮啟首次找來在英國有百多歷史的皮鞋品牌Church's合作，用上最基本款式的Shannon 12 Derby鞋款，推出3款設計「花」巧的皮鞋。花巧的地方在於在皮鞋上加上窩釘造出幾何圖案又或是用安全釦針扣成立體金屬花卉，得出來的效果技驚四座，每一個款式有黑和紅色可供選擇，尺寸方面男女合穿，最大去到size 42，即日開始接受訂購，返貨期約1個月，可說是前衞與傳統內外美兼備之作。

產品查詢：Church's（2577 9321）

記者：何偉雄