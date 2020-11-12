【閨房秘密】人妻何雁詩自爆新婚生活日常　鄭俊弘因太太做一件事最煩厭

▲ 何雁詩分享跟丈夫生活日常。

上周六剛跟鄭俊弘舉行婚禮的新婚人妻何雁詩（Stephanie），婚後即投入工作，日前Stephanie接受網媒《後台》訪問，宣傳新歌《基本戀愛套路》，更自爆跟丈夫鄭俊弘新婚生活，繼續放閃！

何雁詩在訪問中大爆秘密，Stephanie在MV中跟Fred也展示夫妻日常，她道：「其實我們日常生活同MV都有50%相似，平時我有時都會用口氣叫醒佢，不介意在他面前放屁，但他的反應沒MV那麼Sweet，好似把腳趾『撩嚟撩去』、放屁，真實的他會嫌煩！」

▲ 何雁詩連日分享跟鄭俊弘的婚照。（取自IG）

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而她稱這歌概念是想寫平凡生活：「我們的日常生活已經好圓滿。」

Stephanie讚老公義務幫手拍MV，令自己非常感動。她亦自爆後台「瘀事」，被封為「一廠PK王」：「當年拍《巨星》，我好心幫其他歌手拿外套，怎知自己不小心跌落舞台和評判台中間，嚇到整間廠的人好緊張，為免尷尬，我就如體操選手跳起身，最終被人封為『一廠PK王』。」

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她又指：「近來忙着瘦身、試裙、計畫婚禮等，但我就是這樣的愛忙，偏偏結婚前兩星期要推出新歌，做音樂實在好難，反而未來的宣傳工作就必須先好好上電。」

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鄭俊弘想婚禮搞多幾日

至於「人夫」鄭俊弘，婚後經過休息後，早前也接受新城《勁爆樂勢力》主持人占史訪問，分享婚後心情。

鄭俊弘稱：「結婚那一天時間真是過得太快！因為安排一個婚禮時間好長，亦都有好多瑣碎事情要處理，但婚禮一日就完，希望可以將婚禮延長搞幾日。」

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提到度蜜月Staycation，酒店特地為他們安排聖誕節佈置，加上預先沖曬多張鄭俊弘及何雁詩的合照，安排了房間內進行Treasure Hunt遊戲，他們覺得酒店別具心思。