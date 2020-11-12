【眾籌治療】 網紅「媽咪麵」患腦瘤再確診末期腦癌　發起眾籌熱心網民呼應一日籌50萬元

▲ 網紅「媽咪麵」患腦瘤再確診末期腦癌發起眾籌。

被網民稱為連登燈神的網絡紅人「媽咪麵」，日前在其facebook專頁圖文並茂發帖，自稱患腦瘤再確診末期腦癌，並在網上發起眾籌治療費，熱心網民獲悉後，紛紛一呼百應捐款，一日已籌到50萬元。

「媽咪麵」在其facebook專頁稱，今年5月突然暈倒，之後發現腦生瘤，6月初病情惡化，並進行手術，幸手術成功，順利切除大部份腫瘤，而其復原能力尚好，並成功出院。

正當其以為一切都完結時，豈料有壞消息：

原來上帝關了一扇門後，係會再關埋你另一扇窗。我收到醫院嘅報告，證實我患上左末期腦癌。當時我嘅心情一下子沉到落谷底，好崩潰。

「媽咪麵」在帖文中稱，當獲悉自己患上末期腦癌時，每日偷偷哭泣，會問上天為何時自己患病，但最終學懂「就算你再傷心，日子都係照樣咁過」，終走出陰霾重新振作，去接受電療同化療。

帖文稱，在最近的MRI報告中，指出其腫瘤並未有惡化，故和家人決定嘗試兩種新的冶療方法，但因這兩種冶療方法的費用均非常昂貴，家人無法負擔，迫於無奈先發起今次眾籌。「媽咪麵」強調，所有籌得的善款只會用於治療支出，並上傳手術前腦腫瘤位置圖片及報告 。

帖文一出引起網民高度關注，大批網民紛紛呼應捐款，並為「媽咪麵」打氣，祝早日康復；有網民叫「媽咪麵」好好休養，保持心境平和；不過有網民質疑可信性。而「媽咪麵」在其他帖文中提到，經過一日的努力 籌到的金額已經過了50萬，感謝大家的支持。

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責任編輯：羅嘉欣