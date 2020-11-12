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【公開尋親】5旬病重母盼尋28年前送養幼女　網民質疑別有用心：想要錢吧

親子 12:23 2020/11/12

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網民質疑媽媽尋親目的別有用心。

28年前因家貧及「超生」，把剛出生的女兒送養，內地一對5旬親生父母如今公開尋親，甚至上電視節目、四出打聽，稱因患病身體變差，只盼見小女兒最後一面，卻遭質疑別有用心。

在1992年，河南鄧華夫婦已育有兩名女兒，當年中國實行一孩政策，農村則允許二孩，不過鄧華妻子高繼榮卻第三度懷孕，為了逃避「超生」處罰，高繼榮把大女和二女交給爺爺嫲嫲照顧，自己則到瀋陽投奔丈夫，並於當地誕下三女兒。

送養未足月女兒

不過，礙於家庭經濟狀況及超生處罰，夫妻商量後，決定將出生僅26日的孩子送養，介紹人夏婆婆為三女兒找到一對膝下無子、經濟狀況不錯的夫婦。高繼榮強調，他們並沒有收一分錢，

不是賣女兒，只是想讓她過得更好。

高繼榮又憶述，由於太過思念三女，在女兒6歲時曾拜託中間人請求養父母，讓她看一眼孩子，她還記得當時女兒穿著粉紅色連身裙、紫紅色涼鞋，在地上坐著玩，但由於不想打擾女兒的生活，並沒有跟女兒說話，而那成為夫婦對女兒最後記憶，隨著介紹人夏婆婆離世，唯一的聯絡渠道也斷掉。

盼見女兒最後一面

如今55歲的高繼榮，近年患上腎臟疾病，隨著病情持續加劇，擔心自己命不久矣，盼望能在離世前見到三女兒一面，她更指自己晚上夢見女兒的次數愈來愈頻繁。為了尋找女兒，夫婦上過電視節目、找過很多人打聽，但都沒有消息。

我不知道她現在過得怎麼樣，她會恨我們也好、怨我們也好，我們只希望這輩子還有機會見見她。

網民質疑別有用心

本來與養父母約定今生都不再提起這個秘密，如今他們卻高調尋女，或會對養父母和女兒造成影響，但鄧華夫婦卻認為，女兒成年了，應該能理解，無論女兒是否原諒他們，他們都能接受。

不過，大批網民卻批評鄧華夫婦的做法自私，甚至質疑其動機不良，懷疑他們想找人分擔醫藥費，甚至捐贈器官，「你要看可以偷偷的看，沒必要大張旗鼓影響別人的生活」、「知道人家養父母家庭條件不錯，想要錢吧」。

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責任編輯：王明芳

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