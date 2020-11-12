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【有工開】香港機場推網上招聘　機管局：逾500個職位空缺可申請

社會 11:51 2020/11/12

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機管局舉行網上招聘，至少500個職位可供申請。（資料圖片）

機管局與勞工處今日（12日）合辦香港機場網上招聘會，約30家機場同業公司，提供超過500個機場職位空缺。

「香港國際機場網上招聘會2020」於11月12至13日舉行，職位空缺涵蓋機場不同範疇，包括航空貨運、機場保安、行李運送、技術與工程，以及客戶服務等。參加者免費登記後，可於網上到訪虛擬展覽攤位、瀏覽職位空缺，並與參與機構代表就職位申請及面試安排直接對話。活動開始前，已有約6,000人登記參加。

機管局人力資源及行政執行總監鍾惠儀表示，今年招聘會移師網上舉行，充分展現疫情帶來的變化。機管局的見習行政人員培訓計劃，及見習工程師計劃亦正接受申請，以培育具潛質的人才，成為未來領袖。局方深信疫情放緩及全球航空運輸復甦後，航空業會再次起飛並繼續創造就業機會。

除職位推廣外，招聘會亦會於一連兩天的活動期間，以網上直播形式舉行6場職業講座，由參與機構代表為航空業的多個不同職位提供資訊。

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責任編輯：吳卓峰

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