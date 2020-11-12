【口臭難忍】男友睡覺口臭刷牙也沒用　女友抱怨：比我5天沒洗澡還臭

▲ 有人在網上發文，指男友因為鼻塞的關係，睡覺時改用嘴巴呼吸，傳來陣陣口氣，令她受不了。

抱着另一半入睡原是甜蜜的事，但對方若有口臭問題，隨時令人「生不如死」。前日有人在Facebook群組「靠北女友」上發文，指男友因為鼻塞的關係，睡覺時改用嘴巴呼吸，傳來陣陣口氣，令她受不了。

發文的人表示，「每次跟他睡覺都生不如死，連刷牙都沒用，比我5天沒洗澡的味道還要臭」，不知道該怎麼辦。帖文引來大批網民討論，有人說笑「給他嘴巴塞一個橘子」、「戴防毒面具比較實在」等。有網民認真給予建議，指口臭與飲食作息有關，建議他多喝茶和水，吃清淡一點。也有網民指口臭與牙周病、不刷牙或是扁桃腺結石有關，建議他去看醫生。

口臭成因與預防方法

根據香港衞生署衞生防護中心的資料，口臭於健康的人士頗為普遍，引起口臭的主要原因是食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。口腔衞生欠佳、唾液流量不足、吸煙、進食味道濃烈的食品等，都有機會引致口臭。

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威早前接受TOPick訪問指，因食物殘留的渣滓而形成的扁桃腺結石，同樣有機會引致口氣。扁桃腺結石不會引發痛楚，也不會引致發燒，但會有被異物頂住的感覺，並形成口氣，散發惡臭。部分患者會因為口氣而出現社交問題。

曾有網民拍片上載YouTube，紀錄用棉花棒擠出三粒黃色塊狀結石的影片，點擊圖片即睇情況：

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為何會有扁桃腺結石？

黃漢威指出，扁桃腺位於喉嚨後方兩側，表面凹凸不平，一點也不平滑，並有坑洞，容易積藏食物殘留的渣滓，形成扁桃腺結石。另外，患有慢性扁桃腺炎的人士，會於扁桃腺的坑洞分泌出白色顆粒，即扁桃腺結石。黃醫生表示，扁桃腺結石通常是白色，大小約為1至5毫米，質感如一粒很軟的米飯。

可怎樣處理扁桃腺結石？

黃醫生表示，若自行挑出結石，有機會導致流血、損傷及反胃。

為免結石愈積愈大，令扁桃腺的坑洞愈來愈闊。他建議，用漱口水或鹽水漱口，只要口腔清潔乾淨，坑洞會自然收細，結石也會隨之消失。但他提醒，需持之以恆地清潔，康復過程最少需要1至2個月。

如果結石容易鬆脫，也可嘗試自行用棉花棒輕力挑出，但不宜使用尖銳的物件處理。若使用漱口水或鹽水後，情況持續，或對生活造成嚴重影響，則需求醫。醫生一般會使用特製的鉗子把結石取出，極少數情況是需要做手術處理的。

如何避免結石的形成？

黃醫生表示，首先要注意口腔衛生，做好清潔。另外，宜少吃花生、果仁、薯片、薯條等零食，因殘留的食物渣滓容易積聚坑洞內，隨之腐爛。每餐進食後，宜用清水或鹽水漱口，保持口腔清潔。

在大部份情況下，口臭可以憑着每天保持口腔衞生及良好的護齒習慣預防，包括每日於早晚及進食後，使用含氟的牙膏擦牙、定期接受口腔檢查、戒煙、多喝水及避免進食味道濃烈的食品。若口臭情況持續，便應請教醫生或牙醫。

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責任編輯：羅嘉欣