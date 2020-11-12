【保護自己】大埔散貨場店員向初中女生展示性玩具　遭性騷擾學生情緒不安衝入補習社求助

▲ 大埔一名初中女生疑遭性騷擾，散貨場男職員向她展示性用品。

大埔昨日（11日）有一名初中女生疑被性騷擾，該名學生路經大埔昌運中心一散貨場，被拉入店舖內，店內的男職員隨即向她展示性用品，學生受驚立即逃離，向補習社職員求助。補習社職員在社交平台發帖文，促請家長要提醒及好好保護自己子女，不希望再有小朋友被性騷擾。該區區議員已知悉並跟進此事。

散貨場男職員性騷擾初中生

有網民昨日（11日）在facebook群組「Tai Po大埔」發帖叮嚀大埔街坊要提防位於昌運中心一間散貨場，店舖名為「要錢唔要貨」。發帖網民在大埔的某補習社工作，事源當日大約下午4時，有一名初中女學生衝入補習社，當時她情緒很激動，稱自己被散貨場的職員性騷擾。

話啱啱比鋪頭嘅職員（全是男性）性騷擾，拉入去舖裏面，之後show 咗一啲性用品性玩具，比個妹妹睇，嚇佢同戲弄佢。

受騷擾學生情緒激動

初中女生被嚇壞，立即表示不需要並即刻離開，她之後前往補習，講述當時事件經過。網民表示︰

妹妹入嚟情緒好激動……我哋都安撫咗佢半小時先好返啲。

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18禁玩具放在當眼處

補習社職員隨後去涉事店舖，看到有一箱性用品18禁玩具放在當眼處，沒有提示及警告字眼，亦沒有用布蓋好。該網民在帖文展示了2張相片，見一堆東西放在紙皮箱內，有紙板寫有「高級趣味 Advanced Fun」字眼，另見有商品的盒上寫有英文「Masturbation Cup」。

之後他們立即跟商場保安溝通，保安表示會留意事件。網民慨嘆︰

大家都要小心自己啲子女，小學生中學生都有機會中招，不希望再有小朋友被性騷擾。

網民怒斥店員賤格

有關事件令一眾大埔街坊憤怒，指店員無恥性騷擾，向18歲以下人士兜售色情物品犯法︰「咁賤格！咁大個人好玩唔玩拎呢啲嘢玩嚇細路」。

大埔區議員文念志有跟進事件，當天他前往現場，惟店舖已關門。而好心補習社職員已和妹妹的家人聯絡指出︰

妹妹家人已得知事件，不過妹妹不想報警亦不想再提起，只好等待家長處理，多謝大家關心。

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責任編輯︰王明芳