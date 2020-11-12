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【美妝速報】姜濤聯乘Crabtree & Evelyn推親筆簽名護膚套裝　限量100套11月17日搶購

休閒消費 12:25 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

姜濤就跟Crabtree & Evelyn首度合作，推出限定聯名親筆簽名護膚套裝，更共同製作了一齣影片，姜糖要密切留意。（品牌提供）

MIRROR成員姜濤可謂人氣曝燈，而他青靚白淨的外表亦獲不少美容品牌垂青，最近姜濤就跟Crabtree & Evelyn首度合作，推出限定聯名親筆簽名護膚套裝。品牌及姜濤更會大派粉絲福利，舉行連串神秘驚喜活動，想知如何參與？現在立即告訴你。

Crabtree & Evelyn特別邀請了姜濤於今個聖誕攜手合作，除了推出限量產品之外，更共同製作了一齣影片，絕對叫人期待。

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合作影片名為《全新旅「濤」》，片中姜濤會首次分享他的心路歷程，並談及當中的挫折失敗及未來的夢想等，還有是他如何在忙碌的工作日程中仍能時刻保持最佳狀態。影片將於11月16日於Crabtree & Evelyn香港Facebook專頁姜濤的官方FacebookInstagram帳戶同步播放。

限量禮盒套裝的價錢為$945（為原價9折），限量100套，11月17日開賣。（品牌提供）

此外，Crabtree & Evelyn X 姜濤限量聖誕套裝亦將於翌日11月17日搶先登場！每個聖誕禮物盒上會有姜濤的親筆簽名，內有他親自挑選的5款Crabtree & Evelyn必備護理產品，包括煥膚+再生潔面泡沫、自然氣息便攜香薰、再生+滋養護手霜、潔淨+醒膚沐浴啫喱以及磨砂+柔膚唇部磨砂膏，每套$945，全城限量100套，大家要準備搶購了。

品牌還為大家送上彩蛋，12月2日於品牌官方Facebook網頁將與姜濤合辦神秘Livestream活動，粉絲可以爭取與偶像互動的機會，而且更有機會免費贏取姜濤的限量親筆簽名禮套裝！詳情容後公布，各位「姜糖」萬勿錯過！

記者︰Maria

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