【DQ議員】民主派今日內各自遞交辭職信　梁君彥：與秘書處商討如何處理

▲ 林卓廷批評特首濫權及違反基本法。

立法會大會早上續會，昨日決定總辭的民主派沒有出席會議，亦沒有如昨日所言，集體在會議廳提交辭職信。立法會主席梁君彥早上出席大會前表示，今日議程上有不少牽涉民主派議員的議案，由於以往立法會沒有試過多名議員辭職，他會與秘書處商討如何處理。

被問到會否預計今日大會將變得暢順，梁君彥表示，議員履行《基本法》，監察政府及審議法例，開會是議員責任，相信他們會盡力。至於民主派議員總辭後的薪津問題，梁君彥表示，行政管理委員會稍後會討論，會在符合法、理、情的情況下處理。

另外，民主黨林卓廷將兩幅長約3米的直幡，懸掛在立法會二樓抗議，約1分鐘後，主動收回。林卓廷表示，對政府撤銷4名民主派議員資格感到憤怒，批評行政長官林鄭月娥濫權及違反《基本法》。他透露，民主派今日不會參與立法會大會，並會各自遞交辭職信。民主黨主席胡志偉表示，將與立法會秘書處開會，商討處理員工的問題，稍後會再交代。

立法會秘書處表示，已按主席指示，從議程上刪除喪失立法會議員資格的4未議員提出的11項議案，而由工聯會麥美娟動議譴責郭榮鏗的議案亦已刪除。至於多位民主派議員就附屬法例提出的議案，及「議會陣線」動議譴責民建聯周浩鼎的議案則仍在議程上。

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責任編輯：林曉君