【家居意外】獨留在家模仿嫲嫲拿菜刀切菜　2歲男童慘切斷手指狂流血

▲ 內地一名2歲男童獨留在家，模仿嫲嫲拿菜刀切菜，不慎切斷手指。

本港法例規定，家長獨留16歲或以下兒童在家屬違法，不過內地一名2歲男童獨留在家，偷偷到廚房拿菜刀，更模仿嫲嫲拿菜刀切菜，不慎切斷手指流血，幸好最後手術成功。

好奇學嫲嫲拿菜刀

據內地《梨視頻》報道，事發於10月29日在湖南省瀏陽市，一名嫲嫲自行外出，獨留2歲孫兒在家。她回家時發現孫兒大哭，才發現他的拇指不斷流血，她猶有餘悸道出：

他怎麼拿個菜刀剁南瓜，就剁了自己的手。

原來男童趁嫲嫲不在家時，到廚房拿起菜刀，模仿嫲嫲平日切菜，卻不小心把自己的拇指切斷，當時嫲嫲立即把孫兒送往醫院。男童嫲嫲受訪時表示︰

這孩子好動，甚麼東西都好奇，我炒菜時他都要抱，要抱著看炒菜！

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手術成功康復階段

瀏陽年輪骨科醫院手足外科主治醫生唐旺寶為男童檢查，透露男童剛好從拇指關節軟骨組織切斷了，於是緊急為他做了骨折內固定手術，將血管、神經和肌腱修復。他指男童目前處於康復期。

幸好嫲嫲及時把男童送院，沒有錯過黃金治療時間，加上手術成功，男童沒有因此造成終身缺憾。

唐醫生提醒父母，如家裡有小孩子，特別是1至2歲，他們對危險意識認識不夠，因此大人必須要把危險物品擺放到小孩觸碰不到的地方，並盡可能隨時在身邊留意他們的狀況。

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責任編輯︰王明芳