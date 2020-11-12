【白居二】消息：2019年合資格認購配額　房委會研究最多延長4個月

▲ 白居二計劃每年隨居屋計劃，接受市民申請。（資料圖片）

房委會去年推出3,000個「白居二」配額，供白表家庭於第二市場購買資助出售房屋，申購期原定為期一年。因應疫情，據悉房委會擬延長「白居二2019」購買資格證明書的有效期，延長最多4個月至明年4月底，供合資格家庭有更多時間選購單位，料逾1,500家庭受惠。

消息稱，受疫情影響，部分去年獲發「白居二」購買資格的家庭，表示難以安排參觀單位，盼延長購買資格證明書的有效期。據悉房委會之後作出分析，發現今期約2,626名中籤者，獲發購買資格證明書後起計9個月，僅四成人（約1,050人）向房委會或房協申請提名信，擬於第二市場置業。

消息人士指出，房委會認為延長「白居二2019」購買資格證明書的有效期，有助合資格人士獲更多時間，於第二市場置業。不過房委會認為，去年的配額不應跟今年的配額重疊。按預定時間表，「白居二2020」的配額分配，於明年5月才有結果，於是建議延長「白居二2019」購買資格證明書的有效期，至明年4月底。

據了解，「白居二2019」購買資格證明書的有效期，最早於2019年12月底發出，原定今年底到期；最遲發出的證明書，則於今年3月下旬發出，有效期至明年3月下旬。

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記者：吳卓峰