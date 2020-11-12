  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (週四) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不滿鳳姐收費貴拳打致4牙碎裂　地盤工囚2年官斥為洩憤行為自私

社會 12:32 2020/11/12

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

34歲地盤工人光顧鳳姐後不滿收費貴，以及對方將其資料傳到網上，遂到鳳姐工作單位施襲，拳打腳踢至對方倒地，導致4顆牙齒碎裂，右顳骨骨折及視力模糊，事後須留院3個月。地盤工早前承認嚴重傷人罪，今（12日）於區域法院被判監2年。法官指，被告有計劃犯案，在事主倒地後仍持續施襲，對事主造成慘不忍睹的傷勢。法斥被告為發洩心中不忿，其自私行為完全罔顧法紀，令人髮指。

被告陳建生（34歲）早前承認1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。

案情指，事主為性工作者。2019年5月16日晚上，被告到事主工作單位，指事主上次提供性服務時「收貴咗」，被告向事主拳打腳踢，事主倒地後，被告仍繼續施襲，其後被告在屋外走廊徘徊，事主報警，被告再度重返單位施襲；警方最終在大廈樓梯間找到被告。

被告警誡下稱「佢（事主）擺我上網」，所以襲擊對方。事主因此導致4顆牙齒碎裂，左眼有瘀傷及結膜出血，視力模糊，頭皮有血腫及右顳骨骨折，須留醫近3個月。

法官判刑時指，被告專誠到事主工作單位尋找事主，顯示被告有計劃犯案，遂不接納辯方求情指被告一時衝動犯案，而被告身形健碩、孔武有力，對事主持續襲擊數分鐘，在事主倒地後仍持續施襲，被告再度施襲後，並繼續在單位外徘徊，認為被告當時仍想繼續返回單位施襲。

法官續指，事主為性工作者，案發時遭被告在工作單位襲擊，事主必定感到無助及巨大恐懼，而事主屬弱勢社群，被告行為不但傷害了事主身體，對事主造成慘不忍睹的傷勢，更踐踏了事主的尊嚴，而被告純粹為了發洩心中不忿，其自私行為完全罔顧法紀，令人髮指，判刑須具阻嚇及對暴力行為施以最嚴厲譴責，判監2年。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

相關文章

【新冠肺炎】消息：新增23宗確診涉不明源頭個案　至少6宗本地包括4名的士司機
今日 11:26
【新冠肺炎】消息：新增23宗確診涉不明源頭個案　至少6宗本地包括4名的士司機
【新冠肺炎】運輸署於小巴總站設臨時中心收集的士司機樣本　工會指做法不便：司機不能駛進小巴總站更怕會被抄牌
今日 11:25
【新冠肺炎】運輸署於小巴總站設臨時中心收集的士司機樣本　工會指做法不便：司機不能駛進小巴總站更怕會被抄牌
【停課安排】消息：幼稚園及幼兒中心周六起停面授課程2周　食衞局及教育局下午交代最新安排
今日 11:49
【停課安排】消息：幼稚園及幼兒中心周六起停面授課程2周　食衞局及教育局下午交代最新安排
弱勢社群 骨折 視力模糊

最高瀏覽

【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
16:02 2020/11/10
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅