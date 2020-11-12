不滿鳳姐收費貴拳打致4牙碎裂　地盤工囚2年官斥為洩憤行為自私

34歲地盤工人光顧鳳姐後不滿收費貴，以及對方將其資料傳到網上，遂到鳳姐工作單位施襲，拳打腳踢至對方倒地，導致4顆牙齒碎裂，右顳骨骨折及視力模糊，事後須留院3個月。地盤工早前承認嚴重傷人罪，今（12日）於區域法院被判監2年。法官指，被告有計劃犯案，在事主倒地後仍持續施襲，對事主造成慘不忍睹的傷勢。法斥被告為發洩心中不忿，其自私行為完全罔顧法紀，令人髮指。

被告陳建生（34歲）早前承認1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。

案情指，事主為性工作者。2019年5月16日晚上，被告到事主工作單位，指事主上次提供性服務時「收貴咗」，被告向事主拳打腳踢，事主倒地後，被告仍繼續施襲，其後被告在屋外走廊徘徊，事主報警，被告再度重返單位施襲；警方最終在大廈樓梯間找到被告。

被告警誡下稱「佢（事主）擺我上網」，所以襲擊對方。事主因此導致4顆牙齒碎裂，左眼有瘀傷及結膜出血，視力模糊，頭皮有血腫及右顳骨骨折，須留醫近3個月。

法官判刑時指，被告專誠到事主工作單位尋找事主，顯示被告有計劃犯案，遂不接納辯方求情指被告一時衝動犯案，而被告身形健碩、孔武有力，對事主持續襲擊數分鐘，在事主倒地後仍持續施襲，被告再度施襲後，並繼續在單位外徘徊，認為被告當時仍想繼續返回單位施襲。

法官續指，事主為性工作者，案發時遭被告在工作單位襲擊，事主必定感到無助及巨大恐懼，而事主屬弱勢社群，被告行為不但傷害了事主身體，對事主造成慘不忍睹的傷勢，更踐踏了事主的尊嚴，而被告純粹為了發洩心中不忿，其自私行為完全罔顧法紀，令人髮指，判刑須具阻嚇及對暴力行為施以最嚴厲譴責，判監2年。

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記者：王仁昌