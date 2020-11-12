【新冠疫苗】德國醫學家夫婦成輝瑞疫苗幕後功臣　醉心免疫治療結婚當天仍做研究

▲ 德國醫學家夫婦成輝瑞疫苗幕後功臣，醉心免疫治療結婚當天仍做研究。

新冠肺炎全球大流行，美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）早前表示，與德國生物科技公司BioNTech合力研發的疫苗，可90%有效預感染新冠肺炎。研發疫苗的幕後功臣是一對德國夫婦，二人於2008年創辦BioNTech，多年來專注於癌症研究，自今年年初起中國出現疫情後，就著手研發新冠疫苗。

德國生物科技公司BioNTech創辦人沙欣（Ugur Sahin）和圖雷奇（Ozlem Tureci）都是土耳其移民後裔，在德國成長。現年55歲的沙欣出身寒微，4歲時隨父母移民德國，自小就想成為醫生，其後順利入讀醫科。

畢業後，沙欣在大學附屬醫院工作，專注於免疫治療的研究，當時他結識了妻子圖雷奇。圖雷奇曾於訪問透露，二人對醫學研究和腫瘤學相當熱衷，即使在結婚當日，他們僅抽一點時間註冊後，便回到實驗室繼續做研究。

其後，二人於2001年創立Ganymed Pharmaceuticals，專注研究癌症抗體，通過修改基因的遺傳密碼（mRNA），刺激人體免疫系統。後來他們獲得德國企業投資，在2008年成立BioNTech，主力研發以更有效率的方式治療癌症。

今年1月起，沙欣得知中國爆發新冠肺炎的消息後，已立即派500名員工著手研究疫苗，3月與美國藥廠輝瑞，及中國藥廠復星醫藥合作。

在新冠疫苗報捷後，BioNTech估值升至$210億美元 ，讓夫妻2人晉升德國百大富豪的行列。德國企業投資者MIG AG董事局成員克羅邁耶（Matthias Kromayer）形容二人是「夢幻組合」，又表示，雖然他們在事業上取得極大的成就，仍不改簡樸作風，沙欣經常穿牛仔褲，騎著單車到公司上班。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣